наверх
18.04.201812:37
Курсы валют НБУ
  • USD26.08- 0.01
  • EUR32.23- 0.04
Рубрики
Ещё
    Фотоленты

    Бунт автомобилистов. Кабмин пикетируют против повышения цен на бензин

    (обновлено: )135
    Движение АвтоЕвроСила пикетирует здание Кабимина против повышения цен на бензин и дизтопливо
    Движение АвтоЕвроСила пикетирует здание Кабимина против повышения цен на бензин и дизтопливо
    Движение АвтоЕвроСила пикетирует здание Кабимина против повышения цен на бензин и дизтопливо
    Движение АвтоЕвроСила пикетирует здание Кабимина против повышения цен на бензин и дизтопливо
    Движение АвтоЕвроСила пикетирует здание Кабимина против повышения цен на бензин и дизтопливо
    Движение АвтоЕвроСила пикетирует здание Кабимина против повышения цен на бензин и дизтопливо
    Движение АвтоЕвроСила пикетирует здание Кабимина против повышения цен на бензин и дизтопливо
    Движение АвтоЕвроСила пикетирует здание Кабимина против повышения цен на бензин и дизтопливо
    Движение АвтоЕвроСила пикетирует здание Кабимина против повышения цен на бензин и дизтопливо
    Движение АвтоЕвроСила пикетирует здание Кабимина против повышения цен на бензин и дизтопливо
    Движение АвтоЕвроСила пикетирует здание Кабимина против повышения цен на бензин и дизтопливо
    Движение АвтоЕвроСила пикетирует здание Кабимина против повышения цен на бензин и дизтопливо
    Движение АвтоЕвроСила пикетирует здание Кабимина против повышения цен на бензин и дизтопливо
    Движение АвтоЕвроСила пикетирует здание Кабимина против повышения цен на бензин и дизтопливо
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Движение АвтоЕвроСила пикетирует здание Кабимина против повышения цен на бензин и дизтопливо
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Движение АвтоЕвроСила пикетирует здание Кабимина против повышения цен на бензин и дизтопливо
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Движение АвтоЕвроСила пикетирует здание Кабимина против повышения цен на бензин и дизтопливо
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Движение АвтоЕвроСила пикетирует здание Кабимина против повышения цен на бензин и дизтопливо
    РИА Новости Украина Евгенйи Котенко
    Движение АвтоЕвроСила пикетирует здание Кабимина против повышения цен на бензин и дизтопливо
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Движение АвтоЕвроСила пикетирует здание Кабимина против повышения цен на бензин и дизтопливо
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Движение АвтоЕвроСила пикетирует здание Кабимина против повышения цен на бензин и дизтопливо
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Движение АвтоЕвроСила пикетирует здание Кабимина против повышения цен на бензин и дизтопливо
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Движение АвтоЕвроСила пикетирует здание Кабимина против повышения цен на бензин и дизтопливо
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Движение АвтоЕвроСила пикетирует здание Кабимина против повышения цен на бензин и дизтопливо
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Движение АвтоЕвроСила пикетирует здание Кабимина против повышения цен на бензин и дизтопливо
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Движение АвтоЕвроСила пикетирует здание Кабимина против повышения цен на бензин и дизтопливо
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Рекомендуем

    Забавный ежик-путешественник стал звездой интернета12:33 18.04.2018
    Четверо детей и уже бабушка. Эффектная зрелая блондинка вышла в финал конкурса красоты10:44 18.04.2018
    Акция в память о погибших в смертельном ДТП в Кривом РогеМолебен и акция памяти на месте смертельного ДТП в Кривом Роге06:14 18.04.2018
    Акция протеста в ЕреванеКак проходит "ненасильственная бархатная революция" Армении15:15 17.04.2018
    Самые красивые девушки Ужгорода устроили фотосессию на фоне цветущей сакуры14:12 17.04.2018
    Поразительно красивая словацкая велосипедистка смела конкуренток в мире моды12:45 17.04.2018
    "Самый злой кот" в мире стал звездой интернета12:19 17.04.2018
    Последствия масштабной аварии в Кривом Роге: погибли 8 человекМасштабная авария в Кривом Роге: фото с места трагедии08:59 17.04.2018
    Акция протеста оппозиции в ЕреванеАкция протеста в Ереване. Ожесточенные столкновения с полицией05:38 17.04.2018
    Все фотоленты

    В Киеве у здания Кабмина проходит акция протеста — автомобилисты выступают протестуют против возможного роста цен на бензин и дизельное топливо, передает телеканал "112 Украина".

    Читайте также: Биотопливные добавки в бензин: что это и кто за этим стоит?

    На акцию собрались уже более 300 автомобилистов.

    Кабмин Украины на заседании в среду должен рассмотреть обращение "Укртатнафты", согласно которому с 1 мая 2018 года предлагается установить квоту на импорт нефтепродуктов, что приведет к подорожанию бензина и дизтоплива в Украине.

    Основное требование протестующих — отказаться от этого решения, поскольку на украинском рынке начнется дефицит горючего, его подорожание на 30-40%, соответственно — подорожание проезда в маршрутках, а также цен на продовольствие.

    Читайте также: В стране пришло время регулировать цены на бензин — Кривонос

    Ссылки по теме:
    Теги: