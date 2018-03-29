Эксперт: Китай на рынке инфраструктуры ударит по украинским производителям

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Китайское судно доставило в Одесский порт 2,5 тысячи тонн груза для мобильного асфальтового завода и крупную партию дорожно-строительной техники. Как сообщила пресс-служба администрации Одесского порта, груз разнородный: от ящиков до спецтехники — асфальтоукладчики, грузовики и другое оборудование.

Ранее сообщалось, что китайская компания Sinohydro Corporation станет подрядчиком объездной бетонной трассы вокруг Житомира, которая обойдется в €42 млн. А в 2017 году Укравтодор совместно с китайской компанией договорились провести реконструкцию трассы Одесса-Николаев-Херсон.

В то же время была информация, что Укравтодор и китайская компания подписали контракт по капитальному ремонту участков автодороги Стрый-Тернополь-Кропивницкий-Знаменка, а также реализации части работ, не выполненных итальянской компанией Todini на участках дороги Киев-Харьков-Довжанский.

Возможные перспективы сотрудничества с Китаем в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал директор аналитического центра "Украинский институт будущего" программы "Инфраструктура" Владимир Шульмейстер.

Китайцы будут строить новые дороги или ремонтировать старые?

— Eсли мы говорим про окружную Житомира, то она планируется цементобетонная, соответственно, асфальтный завод будет там не нужен. То есть там нужно другое оборудование, которое тоже, надеюсь, будет завезено.

Если мы говорим про дорогу Одесса-Николаев-Херсон, то Мининфраструктуры с завидной регулярностью говорит о том, что в южных регионах нужно преимущественно строить дороги цементобетонные тоже. По причине перегруза зерновозов, и по причине температурных режимов.

Поэтому эту дорогу, я тоже надеюсь, все-таки в Автодоре вспомнят о том, что цементобетон значительно лучше для экономики Украины, потому что в этом случае используются местные материалы. И для ВВП страны это значительно интереснее, чем импортировать битум, который использует на 56% стоимость асфальтобетонной дороги — это импортируемый битум.

Поэтому я надеюсь, об этом вспомнит Автодор и Мининфраструктуры, и передаст это китайцам. Для этого есть перевозчики специальные.

Сколько времени могут занять соответствующие работы? Почему так долго договаривались?

— Проблемы никакой нет, никто долго не договаривался. В прошлом году был тендер по Житомирской трассе, и сейчас как раз импортируется оборудование, то есть происходит мобилизация, и надеюсь, работы начнутся довольно быстро.

Окружную дорогу Житомира можно сделать, то, что в один сезон, в один год можно уложиться, это точно. Не знаю, какие были условия тендера, надеюсь, в один год все это закончится.

Планируется ли действительно завоз оборудования для бетонного покрытия?

— В случае если китайская компания выиграла тендер по строительству цементобетонной дороги окружной вокруг Житомира, то она вынуждена будет импортировать оборудование. В Украине это оборудование есть, но его недостаточно. Есть специальное оборудование, его производят в основном в Германии и в Америке. Если мы говорим про качественное оборудование.

Возможно, скорее всего, китайцы так часто и делают в случае, если они строят, то, в отличие от Украины, они поддерживают своего производителя, то есть они будут, скорее всего, импортировать оборудование из Китая.

А качество?

— Качество, я надеюсь, будет контролироваться, качество оборудования нас тут не очень интересует. Нас больше интересует качество дорог, которые будут строиться.

Я надеюсь, что будет использоваться независимый контроль. Так как эта конкретно дорога житомирская финансируется ЕБРР, этот банк в своих проектах включает обязательный контроль независимых инженеров, которые будут контролировать качество дорог.

То есть тут все будет в порядке, и если дорога будет не качественная, она принята не будет.

Почему именно китайцы?

— Это хороший знак — заход Китая на украинский рынок. Здесь у нас действительно сейчас полувакуум, с точки зрения подрядчиков, на инфраструктурные проекты, у нас мало кто сейчас есть. Это связано с тем, что мало кто рискует заходить в Украину по причине низкой инвестиционной привлекательности страны.

То, что китайцы заходят, это хорошо. И я надеюсь, будут заходить не только китайцы, но и другие компании, в том числе и дорожного строительства.

Возможно, у китайцев есть особенные условия?

— Во-первых, китайцев давно привлекает Украина, и с точки зрения сельского хозяйства, и, мы знаем, был большой кредит выдан на непривлекательных для Украины условиях.

Сейчас — это участие в тендере, то есть все строительные компании, которые допускаются к тендеру, а мы говорим тендер, который проводился международным финансовым институтом, там нужен специальный допуск, то есть компании с репутацией запускаются к участию к этому тендеру. Поэтому, я надеюсь, что китайцы выполнят этот проект качественно и добросовестно.

Ранее китайцы были у нас на рынке, или это первая компания?

— Если мы говорим про дорожное строительство, мне о присутствии компаний китайских на рынке Украины неизвестно. Однако есть опыт наших соседей — это и поляки, и белорусы. Белорусы с большой осторожностью отзывались об опыте работы с китайцами, поляки имеют негативный опыт. Поэтому контроль будет необходим.

Негативный опыт?

— Да. Об этом рассказывал Новак, и.о. руководителя Автодора о том, что тот проект, который делали китайцы в Польше, пришлось доделывать другой компании.

Почему до сих пор не было техники, при помощи которой можно контролировать качество дорог? Или она была не такого качества?

— Независимый, качественный контроль дорожных работ, к сожалению, неинтересен тем, кто продвигает свои местечковые компании, которые выигрывают местечковые тендеры и потом эти деньги реализуют, то есть оприходуют. Поэтому до тех пор, пока у нас не будет жестких наказаний за низкое качество дорог, у нас, к сожалению, дорог нормальных в Украине не будет.

Что значит этот контроль качества дорог?

— На практике есть специальные инженеры, которые проверяют, которые специализируются именно в дорожном строительстве, независимые инженеры, на их решение невозможно никак повлиять, то есть они реально делают контроль того, каким образом укладываются какие слои, какие материалы попадают на дорогу.

После того как дорога готова, перед сдачей специально высверливаются пробы, которые специальным оборудованием проверяются, проверяются, что там находится, проверяется таким образом дорога на прочность, на долговечность.

Для каких работ будет использовано завезенное китайцами оборудование?

— Я не знаю, в каких проектах будет использоваться конкретно это оборудование. Сам факт того, что китайцы завозят сюда оборудование — это позитив, потому что такое оборудование в Украине не производят, а именно асфальтные заводы, то есть сам факт моделизации техники — это хороший знак. Это означает, что китайцы серьезно настроены на то, чтобы производить ремонты.

Возможно, в перспективе эти компании будут привлечены и к другим проектам в нашей стране?

— Сам факт того, что китайцы сейчас делают переброс оборудования сюда, означает, что они настроены серьезно, и это не единственный проект, на котором они будут заняты. Это обычная стратегия компании, и если она уже перебрасывает оборудование, она надеется на большой объем работ. Соответственно, китайцы будут заходить сейчас на многие тендеры.

Это очень хорошо с точки зрения того, что у нас появляется еще одна альтернатива по подрядчику. Это плохо, потому что китайцы, это их политика, они лоббируют всегда своего производителя, то есть, скорее всего, будет сюда завозиться техника китайская.

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Они вряд ли будут производить здесь технику, и я надеюсь, что сам факт захода китайцев на рынок украинской инфраструктуры даст сигнал другим компаниям зарубежным в том, что рынок все-таки меняется, и привлекательность этого рынка вырастет сильно для других подрядчиков. Потому что благодаря, в том числе, появлению Дорожного фонда только из центрального бюджета 50 миллиардов гривен попадет на дороги, и без качественных подрядчиков преобразовать эти деньги в качественные дороги будет невозможно.

Напомним, гендиректор Всеукраинской ассоциации автоимпортеров Олег Назаренко считает, что Украина не должна отставать от Европы, поэтому нужно ввести плату за проезд по дорогах.