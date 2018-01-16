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    Общество

    Кабмин предложил разрешить инвалидным коляскам ездить по дорогам

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    Согласно законопроекту, коляски должны быть оборудованы светоотражающими устройствами, а во время движения в темное время суток по краю проезжей части дороги - внешними световыми устройствами.
    Девушка на ивалидной коляске. Архивное фото
    RIA News Антон Денисов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. Кабмин предлагает Верховной Раде разрешить лицам с инвалидностью на колясках ездить по краю проезжей части дороги, улицы или по обочине, сообщают "Украинские Новости".

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    uc.kr.ua
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    Кабмин предлагает приравнять лиц, которые двигаются в колесных средствах к участникам дорожного движения. Согласно документу лица с инвалидностью на колясках смогут двигаться по тротуарам, пешеходным или велосипедным дорожкам со скоростью пешеходов.

    Такие лица, которые двигаются по краю проезжей части дороги, должны передвигаться в направлении движения транспорта по правой крайней полосе, а поворот налево или разворот разрешается на дорогах с одной полосой и без трамвайного пути посредине.

    Во время движения они должны выполнять требования, которые касаются велосипедистов. Они обязаны использовать технически исправные коляски; не перевозить грузы, которые мешают управлению; не перевозить пассажиров.

    Коляски должны быть оборудованы светоотражающими устройствами, а во время движения в темное время суток по краю проезжей части дороги — внешними световыми устройствами.

    Ранее сообщалось, что за последние 26 лет численность людей с особыми потребностями в Украине увеличилась почти вдвое.

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