В этих ямах трассы не обнаружено. Украинцы в шоке от дорог страны

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

По украинским дорогам — ни проехать, ни пройти. Снег уже как несколько недель сошел, от первого шока автомобилисты оправились, но ситуация на трассах лучше не стала.

Яркий пример — ужасное состояние трассы Одесса-Киев. Анна Кацапинка на своей странице в Facebook опубликовала видео, уже набравшее больше 200 тысяч просмотров. В ролике видеорегистратор в машине фиксирует состояние дороги между Уманью и Белой Церковью, которая, как пишут в комментариях, "как после бомбежки".

"Вчера ехали по трассе Киев — Одесса и думали, что хуже не бывает. Сегодня едем по ней же, обратно на Киев… И поняли, что бывает!" — прокомментировала Капацинка видео.

Ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщал о планах начать капитальный ремонт трасс Киев-Одесса и Киев-Чоп.

"Если имеется в виду ремонт, то мы должны завершить Киев-Одесса и Киев-Чоп (в наиболее проблемном участке через Карпаты) в начале мая. То есть полностью будет восстановлено движение", — сообщал министр, добавляя, что речь о капитальном ремонте не идет.

Харьков, Мариуполь, Днепр — бездорожье и разгильдяйство властей

Огромноые дорожные проблемы — в Харьковской области. Трассу Харьков-Гороховатка проезжающие автомобилисты называют «Прощай, работа». Дорожная артерия соединяет пять районов области, по ней ежедневно ездят на работу в областной центр десятки тысяч машин. И раньше, говорят местные, на дорогу в Харьков из Змиева уходила около 40 минут, сейчас — не меньше двух часов. Конечно, если не пробил колесо.

При этом направление Харьков-Лозовая вообще нельзя назвать трассой: здесь 150 километров преодолевают часа за четыре. А трасса на Великий Бурлук около Кочетка — попросту непроезжая.

Кроме этого кольцевая дорога, которую капитально отремонтировали 7 лет назад, покрыта метровыми выбоинами и ямами. А трасса на Полтаву дождалась ремонта 5 лет назад — сейчас, говорят очевидцы, она словно пережила бомбежку.

В среду, 4 апреля, в Мариуполе на площади Свободы горожане провели акцию с требованием отремонтировать трассу Мариуполь — Запорожье. Участники говорили, что эта трасса имеет важное значение для жителей города, потому что это единственная дорога, которая соединяет Мариуполь с остальной Украиной. В частности, по этой трассе перевозят раненых украинских военных и гражданских лиц.

Дорога уже долго находится в аварийном состоянии. Согласно графику Кабинета министров, ремонт запланирован поэтапный ремонт только трех участков дороги протяженностью в 20 км, и двух участков по 40 км, а общественность требует немедленной реставрации всей трассы — 220 км.

В ходе акции даже зачитали обращение к президенту Петру Порошенко и премьер-министру Владимиру Гройсману, которое подписали мариупольцы.

А в Днепре люди, похоже, совсем отчаялись и просто играют в игру "В какой яме погибнет твоя машина?"

Наполеоновские планы правительства

В Украине в капитальном ремонте нуждается почти половина автомобильных дорог — более 21 тысячи километров трасс.

Сайты, которые занимаются мониторингом состояния украинских трасс, относят к наихудшим дороги Киев — Чернигов — Новые Ярыловичи (ведет на границу с Белоруссией), Стрый — Тернополь — Кропивницкий, Кропивницкий — Платоново, Харьков — Перещепино и другие. Рейтинги составляются по отзывам водителей, которые проезжали по этим дорогам за последнее время.

Ранее сообщалось, украинские власти намерены в 2018 году вложить 300 млрд в ремонт дорог и отремонтировать рекордные 4000 км. Правда, как отмечают в соцсетях, самые "убитые" трассы в планах не значатся.

По расчетам экспертов, в среднем стоимость капитального ремонта 1 километра дорог составляет более 12 миллионов гривен.

Плохие дороги — высокая смертность

Украина стабильно попадает в рейтинги худших трасс мира. Согласно данным The World Economic Forum, по качеству дорог Украина заняла 137 место среди 144 стран мира, оказавшись поблизости с Монголией, Гвинеей, Румынией, Гаити, Мозамбиком, Мавританией, Парагваем, Конго и Мадагаскаром. Самые худшие в мире дороги — в Молдове.

Закономерно, что при таких проблемных дорогах в стране растет и число ДТП. Смертность на дорогах в Украине остается самой высокой среди всех стран Европы.

По данным Нацполиции, наиболее поврежденные дороги в Харьковской области — 89% повреждений, Николаевской — 67%, Днепропетровской — 66%, Хмельницкой — 65%, Черниговской — 58%, Одесской — 56%, Волынской — 55%, Запорожской — 51%. И это только дороги государственного значения. В аварийном состоянии также находятся 1800 мостов, готовых рухнуть в любой момент.

Эксперт автодорожной отрасли Андрей Мартенс говорит, что успешные страны всегда занимаются развитием и улучшением сети автодорог.

"Когда Эйзенхауэр вернулся с войны, приехал из Германии, где увидел дороги, он в первую очередь поставил план по строительству хайвеев и дорог (в США). Вследствие строительства дорог начали развиваться регионы. Я не понимаю, почему наши чиновники, наша власть не понимаем важности строительства дорог", — заявил эксперт.

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Также, отметил он, когда мы строим дороги, мы запускаем смежные отрасли экономики — производство щебня, бетона. Помимо этого уменьшается и стоимость товара, "скорые помощи" будет быстрее приезжать к пациентам.