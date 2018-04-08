Мартенс: наши чиновники не понимают важности качественных дорог

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

В государственном бюджете в следующем году необходимо предусмотреть 10 миллиардов гривен на ремонт и строительство новых взлетных полос, заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян в Ивано-Франковске.

"Со следующего года в бюджете Украины хорошо было бы предусмотреть 10 миллиардов гривен на ремонт и строительство новых взлетных полос. Если мы будем иметь эти деньги, мы сможем каждый год строить пять качественных аэропортов в государстве — это создание новой инфраструктуры, нового качества и сервиса для украинцев", — сказал Омелян.

Он выразил надежду что эту инициативу депутатов Верховной Рады поддерживают премьер-министр и президент. Кроме этого, Омелян поздравил украинцев с вхождением компании Ryanair на рынок перевозок Украины и подчеркнул, что следующая цель, чтобы "украинских аэропортов было не 3, 5, 10, а 20, 30 и 50".

В то же время дороги страны — по-прежнему в печальном состоянии. Почему Омелян заговорил именно об авиасообщении, предположил на круглом столе в РИА Новости Украина эксперт автодорожной отрасли Андрей Мартенс.

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"Я последние года три наблюдаю "фейсбучных министров" — я их так называю. Они очень много придумывают всевозможных информационных поводов, чтобы найти возможность попиариться. Омелян — очень активный блоггер, я вижу много его публикаций", — сообщил Мартенс.

Реальные же дела министра видны гораздо реже.

По словам Мартенса, успешные страны всегда занимаются развитием и улучшением сети автодорог.

"Когда Эйзенхауэр вернулся с войны, приехал из Германии, где увидел дороги, он в первую очередь поставил план по строительству хайвеев и дорог (в США). Вследствие строительства дорог начали развиваться регионы. Я не понимаю, почему наши чиновники, наша власть не понимаем важности строительства дорог", — заявил эксперт.

Также, отметил он, когда мы строим дороги, мы запускаем смежные отрасли экономики — производство щебня, бетона. Помимо этого уменьшается и стоимость товара.

"По оценкам международных экспертов, стоимость автоперевозок сегодня в Украине на 30% выше, чем в Европе…. Также при улучшении качества дорог будут развиваться смежные сервисы — например, придорожные. Территории, через которые будут проходить дороги, будут получать лучшее образование — станет удобнее ездить. Будет улучшаться медицинское обслуживание, скорая быстрее доедет", — перечислил Мартенс.