наверх
08.04.201812:21
Курсы валют НБУ
  • USD26.07- 0.20
  • EUR31.96- 0.28
Рубрики
Ещё
    Клуб обозревателей

    Мартенс: наши чиновники не понимают важности качественных дорог

    93
    Успешные страны всегда занимаются развитием сети автодорог, поскольку это запускает сразу несколько смежных отраслей экономики и оздоравливает государство в целом, отмечает эксперт Андрей Мартенс.
    В Одесской области посреди дороги утонул автомобиль
    odessa.net.ua

    Евгений Стримов, РИА Новости Украина

    В государственном бюджете в следующем году необходимо предусмотреть 10 миллиардов гривен на ремонт и строительство новых взлетных полос, заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян в Ивано-Франковске.

    Худшие дороги Украины. Инфографика
    РИА Новости Украина
    Дороги смерти. Самые худшие трассы Украины

    "Со следующего года в бюджете Украины хорошо было бы предусмотреть 10 миллиардов гривен на ремонт и строительство новых взлетных полос. Если мы будем иметь эти деньги, мы сможем каждый год строить пять качественных аэропортов в государстве — это создание новой инфраструктуры, нового качества и сервиса для украинцев", — сказал Омелян.

    Он выразил надежду что эту инициативу депутатов Верховной Рады поддерживают премьер-министр и президент. Кроме этого, Омелян поздравил украинцев с вхождением компании Ryanair на рынок перевозок Украины и подчеркнул, что следующая цель, чтобы "украинских аэропортов было не 3, 5, 10, а 20, 30 и 50".

    В то же время дороги страны — по-прежнему в печальном состоянии. Почему Омелян заговорил именно об авиасообщении, предположил на круглом столе в РИА Новости Украина эксперт автодорожной отрасли Андрей Мартенс.

    Читайте также: Украина: стадия саморазрушения. Эксперты подвели итоги недели

    "Я последние года три наблюдаю "фейсбучных министров" — я их так называю. Они очень много придумывают всевозможных информационных поводов, чтобы найти возможность попиариться. Омелян — очень активный блоггер, я вижу много его публикаций", — сообщил Мартенс.

    Министр инфраструктуры Владимир Омелян
    Украинское фото
    Соцсети: Омелян строит аэропорты... Прощай, ремонт дорог

    Реальные же дела министра видны гораздо реже.

    По словам Мартенса, успешные страны всегда занимаются развитием и улучшением сети автодорог.

    "Когда Эйзенхауэр вернулся с войны, приехал из Германии, где увидел дороги, он в первую очередь поставил план по строительству хайвеев и дорог (в США). Вследствие строительства дорог начали развиваться регионы. Я не понимаю, почему наши чиновники, наша власть не понимаем важности строительства дорог", — заявил эксперт. 

    Также, отметил он, когда мы строим дороги, мы запускаем смежные отрасли экономики — производство щебня, бетона. Помимо этого уменьшается и стоимость товара.

    "По оценкам международных экспертов, стоимость автоперевозок сегодня в Украине на 30% выше, чем в Европе…. Также при улучшении качества дорог будут развиваться смежные сервисы — например, придорожные. Территории, через которые будут проходить дороги, будут получать лучшее образование — станет удобнее ездить. Будет улучшаться медицинское обслуживание, скорая быстрее доедет", — перечислил Мартенс.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Грузовик въехал в группу людей в Мюнстере на юге Германии
    Смертельный наезд грузовика на людей в Германии
    Бортник: "Оказалось, что генерального прокурора у нас нет - есть экзекутор". Видео
    Расследование убийств на Майдане. Дело Бубенчика
    Разлив рек в Украине. Под Харьковом критическая ситуация
    Потопы и наводнения - большая вода пришла в Украину
    Атака на Холодницкого: Луценко против САП