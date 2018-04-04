В Житомире посреди дороги образовалась огромная яма

КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. Огромная яма глубиной более 2,5 и длиной более 10 метров образовалась днем в среду на улице Восточной в Житомире, пишет местное издание 20minut.ua.

Чудом не пострадал водитель автомобиля Сергей Гришнюк, проезжавший по улице — он вылетел на тротуар, повредив лишь колесо.

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"Я попал в большую яму, при этом вылетел на тротуар и повредил переднее правое колесо автомобиля. Скажу одно, что могло быть все намного хуже, потому что могли проходить люди, и выскочив на тротуар, я мог бы кого-то сбить. Кроме того, я мог бы пострадать и сам, упасть в яму, повредить автомобиль", — сообщил он изданию.

Гришнюк вызвал патрульных на место инцидента.

От комментариев работники водоканала отказались.

zt.20minut.ua Яма на дороге в Житомире

Ранее автомобиль полностью провалился под землю на улице Белогорской в Харькове.