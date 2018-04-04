Хозяйке на заметку. Как уберечь авто во время наводнения

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

В соцсетях водителей предупреждают о подтоплении участка трассы Киев-Харьков в Полтавской области. Неприятности подстерегают водителей в районе 177-го километра указанной автотрассы. Затопило трассу и под Пирятином.

Как водителям преодолевать подобные препятствия и как избежать неприятных последствий от наводнения для автомобиля, в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал (3 марта — Ред.) автоэксперт Павел Семенченко.

Что происходит с дорогой, когда наводнение спадает?

— Если дорога уложена плохо либо очень старая, где нет нормальной насыпи обочин либо бетонированных, асфальтированных, то тогда, как правило, конечно же, с обочин начинает размывать такие дороги. Если дорожное покрытие само уже тоже старое, в трещинах и ямах, то эти ямы, естественно, эти трещины увеличиваются в разы.

В соцсетях предупредили водителей о подтоплении участка трассы Киев-Харьков в Полтавской области. Неприятности ждут в районе 177 километра. Что делать в такой ситуации? Рекомендации можете дать?

— Обращаться, в первую очередь, либо в ГСЧС, либо сообщать на патрульный пост ГАИ, полиции нашей, чтобы они передавали дальше. Но, в принципе, любое обращение ни к чему больше не приведет, пока уровень воды не упадет.

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Какой уровень в таком случае является критическим для автомобиля? Тот, о котором мы сейчас говорим, насколько является критическим?

— Надо смотреть по каждому участку в отдельности, но, скажем, максимальный, более безопасный уровень воды, который может проехать легковой автомобиль – это до 20 сантиметров максимум. Все, что больше 20 сантиметров – это уже опасно.

В сети писали, что полоса полностью в воде. В таком случае лучше остановиться и никуда не ехать? Или пытаться вытащить автомобиль из наводнения?

— Моя рекомендация остановиться, не ехать никуда, по возможности вернуться назад на сухой участок, потому что в дальнейшем неизвестно, как поведет себя дорога. Может быть какая-то яма, выбоина, и этот критический уровень, который уже есть, может углубиться, усугубиться, и вода может попасть как в двигатели, так и в другие элементы, в салон автомобиля, что уже приведет к большим дальнейшим убыткам и ремонтам.

Напомним, спасатели эвакуировали 43 человека в городе Ахтырка Сумской области из-за подтопления частных домов.