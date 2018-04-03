Кадры огромного провала на трассе Сумы - Киев взорвали соцсети

"Дорожники пытаются отвести поток в сторону (но особо некуда)", — уточнил Дедоф в описании к видео.

В комментариях к видео Виталий Шинкаренко написал: "Зачем ехать? Премьер говорил в 2018 лоукосты запустят".

В свою очередь Валентин Бега отметил: "И так дорог не было, а теперь *** вообще".

Андрей Шоколов пишет: "Теперь точно через Пирятин (Полтавская область — Ред.)".

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"Скоро *** всю Украину "смоет!" — добавил Маржик Мастер Тату.

Андрей Каштан выразил свое негодование: "10 лет дороги вообще не ремонтировались. Теперь за два года вы хотите американские автобаны?"

Евгений Дон также прокомментировал провал на дороге: "Так это же хорошо. Чем меньше дорог, тем тяжелее людям добраться до Киева. Тем меньше Майданов будет. Тем меньше власти можно бояться протестов".

Накануне автомобиль полностью провалился под землю на улице Белогорской в Харькове.