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    Названы подтопленные районы Закарпатья

    Тема:

    Потопы и наводнения - большая вода пришла в Украину (23)

    (обновлено: )4110
    По данным ГСЧС, в частности, подтоплен отрезок автомобильной дороги местного значения Тисянка - Геевцы Ужгородского района в междамбовом пространстве реки Латорица.
    Подтопления в Закарпатье
    zak.depo.ua

    КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. В результате интенсивных дождей, таяния снега и поднятия уровня воды в реках Закарпатской области остаются подтопленными 280 га сельскохозяйственных угодий и отрезок автомобильной дороги местного значения, сообщает во вторник управление ГСЧС в регионе.

    В частности, подтоплены:

    — отрезок автомобильной дороги местного значения Тисянка — Геевцы Ужгородского района в междамбовом пространстве реки Латорица, 5-10 см, около 50 метров;

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    — между населенными пунктами Иршава и Сельцо Иршавского района, около 10 га;

    — возле с. Каменское Иршавского района, около 30 га;

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    — возле с. Комяты Виноградовского района, около 5 га;

    — возле с. Чернотисово Виноградовского района, около 15 га;

    — возле с. Стебливка Хустского района, около 120 га;

    — возле с. Сокирница Хустского района, около 100 га.

    Быстрое таяние снега в нескольких районах Полтавской области также привело к значительному подтоплению частных домохозяйств, дорог, сельскохозяйственных угодий.

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