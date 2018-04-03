Названы подтопленные районы Закарпатья

КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. В результате интенсивных дождей, таяния снега и поднятия уровня воды в реках Закарпатской области остаются подтопленными 280 га сельскохозяйственных угодий и отрезок автомобильной дороги местного значения, сообщает во вторник управление ГСЧС в регионе.

В частности, подтоплены:

— отрезок автомобильной дороги местного значения Тисянка — Геевцы Ужгородского района в междамбовом пространстве реки Латорица, 5-10 см, около 50 метров;

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— между населенными пунктами Иршава и Сельцо Иршавского района, около 10 га;

— возле с. Каменское Иршавского района, около 30 га;

— возле с. Комяты Виноградовского района, около 5 га;

— возле с. Чернотисово Виноградовского района, около 15 га;

— возле с. Стебливка Хустского района, около 120 га;

— возле с. Сокирница Хустского района, около 100 га.

Быстрое таяние снега в нескольких районах Полтавской области также привело к значительному подтоплению частных домохозяйств, дорог, сельскохозяйственных угодий.