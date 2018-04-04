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    Наводнение в Украине. В двух областях снизился уровень воды

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    Потопы и наводнения - большая вода пришла в Украину (29)

    (обновлено: )7020
    В Черниговской и Сумской областях снизился уровень воды, констатировали в ГСЧС. В частности, наблюдается уменьшение уровня воды в бассейне реки Стрижень в пределах 25 сантиметров за сутки.
    В Чернигове разлился Стрижень. Затоплены частные дома
    0642.ua

    КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. Уровень воды в Черниговской и Сумской областях, где паводок подтопил жилые дома, снижается, спасатели оказывают помощь населению, сообщила в среду Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.

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    В частности, в Чернигове после поднятия уровня воды в реке Стрижень остаются подтопленными 21 хозяйство (было 74) и пять жилых домов, отселены семь человек.

    "Наблюдается уменьшение уровня воды в бассейне реки Стрижень в пределах 25 сантиметров за сутки. К откачке воды от Госслужбы по ЧС привлечены пять единиц техники и девять человек", — говорится в сообщении.

    Также в селе Новоселовка Черниговской области остаются подтопленными два хозяйства (было 20). При этом вода сошла, планируется завершение работ по ее откачке.

    По данным ведомства, в селе Старый Белоус в Черниговской области в связи с поднятием уровня воды в реке подтоплено 90 хозяйств (40 жилых домов) и несколько сотен дачных участков на ориентировочной площади 10 гектаров. Эвакуированы 27 человек.

    В городе Ахтырка Сумской области, где спасатели эвакуировали 43 человека из-за подтопления частных домов, вода полностью сошла, остаются подтопленными четыре подвала.

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