Днепр: игра автомобилистов - "в какой яме погибнет твоя машина"

Фото dp.informator.ua

РИА Новости Украина

На ремонт проезжей части из городского "кошелька" Днепра регулярно выделяют далеко не одну тысячу гривен. Однако то, что лежит на некоторых улицах города, назвать "дорогами" язык не поворачивается, пишет издание "Информатор".

И страдают от этого не только водители города, а и пешеходы, которым приходиться жертвовать "кусочком" тротуара для проезда автомобилей. Среди огромного количества гневных отзывов о состоянии дорог в Днепре издание выбрало три из них, которые заслуживают особого внимания.

Начать стоит с улицы Береговой, которая находится на Левом берегу Днепра. Вдоль дороги расположились частные дома, административные здания и небольшие предприятия. Состояние проезжей части здесь, к сожалению, крайне плачевное: асфальт сплошь и полностью покрыт ямами, объехать которые нет возможности (да и смысла тоже).

Аналогичная ситуация и на улице Промышленной, на дорогах которой вы становитесь участником увлекательной игры "Сапер" — никогда не знаешь, в какой из ям погибнет твой автомобиль.

Отдельного внимания заслуживает тот факт, что из-за критического состояния проезжей части на этих двух улицах "не ходит" маршрутное такси № 25. Пассажирам приходится идти пешком до ближайшей остановки, при этом добавить в предложение фразу "по тротуарам" — не получится.

Фото dp.informator.ua Состояние автодорог в Днепре

Мы спросили у председателя профсоюза автомобилистов и автоперевозчиков Днепра, известно ли ему о глобальной проблеме для местных жителей.

"Точной информацией по этому вопросу я не владею, однако то, что дороги ужасные — это факт. Машины там ломались, и не раз. Поэтому думаю, что, пока дороги на улицах Промышленной и Береговой не превратятся во что-то вменяемое, — маршрутный транспорт ожидать здесь не стоит", — ответил Михаил Тонконогий.

Закрывает наш хит-парад проезжая часть на улице Дементьева, которая практически не отличается от упомянутых выше. Единственное — ямы здесь шире и мельче, из-за чего вероятность "коцнуть" колпак немного снижается. Но не негативом единым наполнен наш обзор: идея превысить скорость автомобилистам на этих улицах явно не придет в голову (разве что кто-то намеренно хочет поцарапать свою "ласточку").

В любом случае — призываем автовладельцев быть крайне внимательными на данных участках дорог и смотреть "под колеса". Стоит надеяться, что вскоре дороги получат свой долгожданный "апгрейд", а пока держитесь крепче за руль.

Ранее мы сообщали, что на проспекте Мазепы из-за ямы автомобили периодически стоят без колес. В районе дома № 25 образовалась глубокая яма. Советуем автомобилистам быть осторожнее, поскольку из-за выбоины уже успели пострадать несколько машин.