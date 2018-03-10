Руководитель проекта "УкрЯма" Григорий Кравцов заявил, что рациональное управление, контроль со стороны общественности и применение прозрачных тендерных схем позволят сократить расходы на строительство и содержание автомобильных дорог.
Резкое наступление холодов послужило причиной введения компанией Укравтодор усиленного контроля за дорогами страны. Насколько украинские дороги готовы к зимнему периоду, сообщил руководитель проекта "УкрЯма" Григорий Кравцов.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".