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    Григорий Кравцов

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Ямы на дорогах
    Автобаны в Украине не должны стать заменой существующим дорогам - эксперт
    22:08 11.12.2016
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    Руководитель проекта "УкрЯма" Григорий Кравцов в эфире "ГС" отметил, что пользователи должны иметь право сами решать - платить им деньги за пользование автобаном или ехать по старой дороге.
    Ремонт дорог в Киеве
    Ремонт дорог подорожал на 30%, станет ли их качество лучше?
    16:51 16.02.2016
    139Заявления МВФ и экономический кризис в Украине.
    Руководитель проекта "УкрЯма" Григорий Кравцов заявил, что рациональное управление, контроль со стороны общественности и применение прозрачных тендерных схем позволят сократить расходы на строительство и содержание автомобильных дорог.
    Асфальт на трассе Николаев-Кировоград. Архивное фото
    "Укравтодор" завышает на треть стоимость ремонта дорог - эксперт
    15:13 16.02.2016
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    Руководитель проекта "УкрЯма" Григорий Кравцов сообщил, наиболее аварийные дороги на сегодняшний день находятся в Кировоградской, Черкасской и Тернопольской областях.
    Ремонт дорог в Киеве
    Привести дороги в порядок пока не представляется возможным – эксперт
    18:42 02.01.2016
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    Резкое наступление холодов послужило причиной введения компанией Укравтодор усиленного контроля за дорогами страны. Насколько украинские дороги готовы к зимнему периоду, сообщил руководитель проекта "УкрЯма" Григорий Кравцов.
    Харьковскую область замело снегом
    Эксперт о перекрытии дорог при ухудшении погодных условий
    09:46 29.12.2015
    143Зима в Украине. Что ни день, то тепловой рекорд
    "Укравтодор" намерен перекрывать проблемные участки дороги в случае экстремальных погодных условий. По мнению руководителя проекта "УкрЯма" Григория Кравцова, это "палка о двух концах".
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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