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    Немецкие ученые доказали, что все дороги действительно ведут в Рим

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    Во времена расцвета Римская Империя создала обширную сеть дорог по всей Европе, от Великобритании до Турции, соединив 113 провинций посредством 373 маршрутов протяженностью более 80 000 км. По сей день основные магистрали Европы существуют на месте древнеримских дорог.
    Рим. Архивное фото
    RIA News Дмитрий Коробейников | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 8 мая — РИА Новости Украина. Группа исследователей Moovel Lab из Штутгарта изучала наземные маршруты в Европе в рамках исследования мобильности в городах. В сети дорог, охватывающих 26 503 452 кв. км, ученые выделили 486 713 отправных точек, из которых собирались попасть в Рим, и наложили их на карту европейских улиц.

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    Алгоритму, разработанному специально для проекта, понадобилось более 5 часов, чтобы построить кратчайшие маршруты от заданных точек до столицы Италии. В ходе исследования использовались данные Open Street Map и программное обеспечение с открытым исходным кодом.

    В результате получилась карта, все дороги которой ведут в Рим. Чем чаще использовался определенный маршрут, тем более жирной линией он отмечался на карте.

    Во времена расцвета Римская Империя создала обширную сеть дорог по всей Европе, от Великобритании до Турции, соединив 113 провинций посредством 373 маршрутов протяженностью более 80 000 км. По сей день основные магистрали Европы существуют на месте древнеримских дорог.

    moovellab
    Карта дорог в Европе, которые ведут в Рим

    Ранее сообщалось, что во время строительства новой станции Римского метрополитена рабочие обнаружили хорошо сохранившийся дом античного военачальника с мозаиками, фресками и мраморными полами.

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