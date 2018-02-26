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    Фотоленты

    Зимняя сказка vs транспортный коллапс: Рим засыпало снегом

    (обновлено: )170
    Рим засыпало снегом
    Рим засыпало снегом
    Рим засыпало снегом
    Рим засыпало снегом
    Рим засыпало снегом
    Рим засыпало снегом
    Рим засыпало снегом
    Рим засыпало снегом
    Рим засыпало снегом
    Рим засыпало снегом
    Рим засыпало снегом
    Рим засыпало снегом
    Рим засыпало снегом
    Рим засыпало снегом
    AP Photo/Alessandra Tarantino
    Рим засыпало снегом
    AP Photo/Alessandra Tarantino
    Рим засыпало снегом
    AP Photo/Alessandra Tarantino
    Рим засыпало снегом
    AP Photo/Alessandra Tarantino
    Рим засыпало снегом
    AP Photo/Alessandra Tarantino
    Рим засыпало снегом
    AP Photo/Alessandra Tarantino
    Рим засыпало снегом
    AP Photo/Alessandra Tarantino
    Рим засыпало снегом
    AP Photo/Trisha Thomas
    Рим засыпало снегом
    twitter.com/jamesmatesitv
    Рим засыпало снегом
    twitter.com/gmcguireinrome
    Рим засыпало снегом
    twitter.com/gmcguireinrome
    Рим засыпало снегом
    twitter.com/gmcguireinrome
    Рим засыпало снегом
    twitter.com/gmcguireinrome

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    Тревожная ситуация сложилась в понедельник в Риме, где обильный снегопад продолжался более шести часов и снежный покров местами достигал 10 см.

    В Бурштыне выпал черный снег
    Видео издания "Курс"
    В Ивано-Франковской области выпал черный снег

    В результате жизнь Вечного города фактически оказалась парализована. Согласно решению, принятому столичной мэрией накануне, в понедельник были закрыты все ясли, детские сады, школы и университеты. Однако, как и ожидалось, этим дело не ограничилось.

    Уже утром стало ясно, что прекратили работу многие государственные учреждения, банки, магазины, бары и рестораны. К полному недоумению многочисленных туристов из-за снегопада был закрыт доступ в Колизей, на Римские форумы и Палатинский холм. Были отменены и перенесены даже многочисленные публичные мероприятия, связанные с предстоящими 4 марта в Италии парламентскими выборами.

    Особенно тяжелая ситуация сложилась в сфере общественного транспорта. Римляне сразу же почувствовали, что движение на большинстве автобусных линий резко сокращено, и некоторые районы города практически оказались отрезанными от центральной части. При этом городские власти попросили автомобилистов по возможности воздержаться от поездок по Риму.

    В непростом положении оказался римский международный аэропорт Фьюмичино, где утром действовала лишь одна взлетно-посадочная полоса. Ситуацию удалось разблокировать лишь к полудню (13.00 по Киеву), что, естественно, привело в задержке вылета многих рейсов. Зато теперь Фьюмичино принимает самолеты, которым по метеоусловиям было отказано в посадке в ряде других аэропортов, в частности, в Неаполе.

    В последний раз подобные погодные явления наблюдались в итальянской столице в феврале 2012 года, когда снегопад на пару дней также практически парализовал жизнь Вечного города.

    Накануне сообщалось, что синоптики предупредили украинцев о похолодании.

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