Зимняя сказка vs транспортный коллапс: Рим засыпало снегом

Тревожная ситуация сложилась в понедельник в Риме, где обильный снегопад продолжался более шести часов и снежный покров местами достигал 10 см.

В результате жизнь Вечного города фактически оказалась парализована. Согласно решению, принятому столичной мэрией накануне, в понедельник были закрыты все ясли, детские сады, школы и университеты. Однако, как и ожидалось, этим дело не ограничилось.

Уже утром стало ясно, что прекратили работу многие государственные учреждения, банки, магазины, бары и рестораны. К полному недоумению многочисленных туристов из-за снегопада был закрыт доступ в Колизей, на Римские форумы и Палатинский холм. Были отменены и перенесены даже многочисленные публичные мероприятия, связанные с предстоящими 4 марта в Италии парламентскими выборами.

Особенно тяжелая ситуация сложилась в сфере общественного транспорта. Римляне сразу же почувствовали, что движение на большинстве автобусных линий резко сокращено, и некоторые районы города практически оказались отрезанными от центральной части. При этом городские власти попросили автомобилистов по возможности воздержаться от поездок по Риму.

В непростом положении оказался римский международный аэропорт Фьюмичино, где утром действовала лишь одна взлетно-посадочная полоса. Ситуацию удалось разблокировать лишь к полудню (13.00 по Киеву), что, естественно, привело в задержке вылета многих рейсов. Зато теперь Фьюмичино принимает самолеты, которым по метеоусловиям было отказано в посадке в ряде других аэропортов, в частности, в Неаполе.

В последний раз подобные погодные явления наблюдались в итальянской столице в феврале 2012 года, когда снегопад на пару дней также практически парализовал жизнь Вечного города.

Накануне сообщалось, что синоптики предупредили украинцев о похолодании.