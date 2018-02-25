Под Киевом из снега вытащили автобус с иностранцами

КИЕВ, 25 фев — РИА Новости Украина. Спасатели в воскресенье вытащили из снежного сугроба пассажирский автобус с 19 иностранными гражданами в Киевской области, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"В оперативно-диспетчерскую службу Тетиевского района поступило сообщение о том, что на дороге Тетиев-Бурковцы-Погрибище в снежном сугробе застрял автобус Volvo, в котором находились 19 иностранцев", – говорится в сообщении.

Сотрудники ГСЧС с помощью автоцистерны и буксировочного троса транспортировали автобус на проезжую часть дороги, где он продолжил движение.

Ранее синоптики предупредили о еще более сильном похолодании в результате вторжения в Украину холодного арктического воздуха с севера Европы.