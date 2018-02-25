наверх
25.02.201823:56
Курсы валют НБУ
  • USD27.07+ 0.08
  • EUR33.23+ 0.01
Рубрики
Ещё
    Киев

    Под Киевом из снега вытащили автобус с иностранцами

    Тема:

    Морозы атакуют. Часть Харькова без тепла (188)

    (обновлено: )36911
    Автобус с 19 иностранцами застрял на дороге Тетиев-Бурковцы-Погрибище. Сотрудники ГСЧС с помощью автоцистерны и буксировочного троса транспортировали его на проезжую часть дороги, где он продолжил движение.
    Освобождение автобуса с иностранцами в Киевской области
    kyivobl.dsns.gov.ua

    КИЕВ, 25 фев — РИА Новости Украина. Спасатели в воскресенье вытащили из снежного сугроба пассажирский автобус с 19 иностранными гражданами в Киевской области, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

    В центре Харькова произошло масштабное ДТП
    сообщество "Жить в Харькове" в facebook
    Кадры масштабного ДТП в центре Харькова: разбиты четыре авто

    "В оперативно-диспетчерскую службу Тетиевского района поступило сообщение о том, что на дороге Тетиев-Бурковцы-Погрибище в снежном сугробе застрял автобус Volvo, в котором находились 19 иностранцев", – говорится в сообщении.

    Сотрудники ГСЧС с помощью автоцистерны и буксировочного троса транспортировали автобус на проезжую часть дороги, где он продолжил движение.

    Ранее синоптики предупредили о еще более сильном похолодании в результате вторжения в Украину холодного арктического воздуха с севера Европы.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Прорыв трубы в Харькове
    Морозы атакуют. Часть Харькова без тепла
    Церемония закрытия XXIII зимних Олимпийских игр в Пхенчхане
    Олимпиада в Пхенчхане: закрытие и результаты
    Гройсман о фокусниках, обещающих дешевый газ. Видео
    Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Разрушенный в результате обстрелов балкон в многоквартирном жилом доме в Донбассе. Архивное фото
    Реинтеграция Донбасса: закон вступает в силу, что дальше?