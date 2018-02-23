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    Снег, дождь, холодно. Синоптики дали пятничный прогноз

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    В Украине в пятницу на большей части страны ожидается снежная и холодная погода. Местами температура опустится до минус 8 градусов.
    Вид на Андреевскую церковь в Киеве
    Клуб Коренного Киевлянина/Facebook

    КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. В пятницу, 23 февраля, в Украине заметно похолодает, местами пройдет снег и мокрый снег, передает Гидрометцентр.

    Снег в Сахаре
    express.co.uk/GEOFF ROBINSON
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    По данным синоптиков, на севере в пятницу ожидается снег, температура тут упадет до минус 8 градусов.

    На западе немного теплее — до минус 3 градусов мороза, снег.

    На юге ожидается снег с дождем, воздух прогреется до 2 градусов тепла.

    На востоке страны в пятницу пройдет снег, температура опустится до минус 5 градусов мороза.

    В центральных областях также ожидается снег с дневной температурой до минус 3 градусов.

    Напомним, ранее синоптики предсказали сильное похолодание в Украине в ближайшее время.

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