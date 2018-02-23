Снег, дождь, холодно. Синоптики дали пятничный прогноз

КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. В пятницу, 23 февраля, в Украине заметно похолодает, местами пройдет снег и мокрый снег, передает Гидрометцентр.

По данным синоптиков, на севере в пятницу ожидается снег, температура тут упадет до минус 8 градусов.

На западе немного теплее — до минус 3 градусов мороза, снег.

На юге ожидается снег с дождем, воздух прогреется до 2 градусов тепла.

На востоке страны в пятницу пройдет снег, температура опустится до минус 5 градусов мороза.

В центральных областях также ожидается снег с дневной температурой до минус 3 градусов.

Напомним, ранее синоптики предсказали сильное похолодание в Украине в ближайшее время.