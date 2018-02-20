Футболисты "Ромы" в шоке от погоды в Харькове

КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Игроки футбольного клуба Рома прибыли в Харьков, где в среду проведут первую встречу 1/8 финала Лиги чемпионов против донецкого "Шахтера".

Теплолюбивые итальянцы не были готовы к украинскому морозу, поскольку погода в Риме практически никогда не падает ниже нуля. Игроки массово стали фотографировать снег, публикуя снимки и видео в Instagram.

Отметим, что в день матча, 21 февраля, синоптики прогнозируют снижение температуры до —10 градусов.

Ранее сообщалось, что футболисты итальянской "Ромы" обыграли на выезде "Удинезе" в матче 25-го тура чемпионата Италии и вышли на третье место в таблице серии А.