наверх
20.02.201818:43
Курсы валют НБУ
  • USD27.01+ 0.02
  • EUR33.52- 0.12
Рубрики
Ещё
    Спорт

    Футболисты "Ромы" в шоке от погоды в Харькове

    (обновлено: )100240
    Теплолюбивые итальянцы не были готовы к украинскому морозу, поскольку погода в Риме практически никогда не падает ниже нуля. Игроки массово стали фотографировать снег, публикуя снимки и видео в Instagram.
    Футболисты Ромы в Харькове
    isport.ua

    КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Игроки футбольного клуба Рома прибыли в Харьков, где в среду проведут первую встречу 1/8 финала Лиги чемпионов против донецкого "Шахтера".

    В первой победе 2018 года Шахтер отметился фантастическим пропуском мяча
    скриншот с видео
    В Дубае "Шахтер" отметился фантастическим пропуском мяча в свои ворота

    Теплолюбивые итальянцы не были готовы к украинскому морозу, поскольку погода в Риме практически никогда не падает ниже нуля. Игроки массово стали фотографировать снег, публикуя снимки и видео в Instagram.

    Отметим, что в день матча, 21 февраля, синоптики прогнозируют снижение температуры до —10 градусов.

    Ранее сообщалось, что футболисты итальянской "Ромы" обыграли на выезде "Удинезе" в матче 25-го тура чемпионата Италии и вышли на третье место в таблице серии А.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Погром здания "Сбербанка" в Киеве
    Годовщина Майдана: бесконечное следствие и неспокойный Киев
    Петр Порошенко выступает перед полупустым залом во время Мюнхенской конференции
    Конференция в Мюнхене: провал украинской дипломатии
    Активисты потребовали закрыть Россотрудничество
    Атака на Россотрудничество и "Сбербанк"
    Александр Абраменко
    Олимпиада в Пхенчхане: первое золото Украины