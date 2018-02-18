"Готовьтесь к холодной неделе". Синоптик "обрадовала" украинцев погодой

КИЕВ, 18 фев — РИА Новости Украина. В понедельник, 19 февраля, по всей территории Украины ожидается существенное похолодание. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Также она отметила, что в понедельник атмосферный фронт сместится к востоку, и в соответствии Запад и большая часть Севера освободятся от снега.

"Снег 19 февраля наиболее вероятный на востоке, юго-востоке и в центре, кроме Винниччины и районов Кропивницкого. Начнет затекать холод", — написала Диденко.

Так, ближайшей ночью ожидается —2 —8 градусов, а в понедельник днем будет от 1 до 5 градусов мороза. На юге и юго-востоке днем от 0 до +3 градусов.

"В Киеве в понедельник будет холодно, ночью до —6 —7, днем до —3 градусов. Существенный снег — вряд ли, может что-то немного полетать максимум. На дорогах станет более скользко, осторожно!" — отметила синоптик.

Диденко добавила, что в дальнейшем морозы окрепнут еще на несколько градусов.

"Готовьтесь к холодной неделе", — подытожила синоптик.

Отметим, что в этом году в Украине выдалась довольно теплая зима.