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    "Готовьтесь к холодной неделе". Синоптик "обрадовала" украинцев погодой

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    В Киеве в понедельник будет холодно, ночью до —6 —7, днем до —3 градусов. Однако существенного снега не будет. В дальнейшем морозы окрепнут еще на несколько градусов.
    Дождь и снег в Киеве

    КИЕВ, 18 фев — РИА Новости Украина. В понедельник, 19 февраля, по всей территории Украины ожидается существенное похолодание. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

    Также она отметила, что в понедельник атмосферный фронт сместится к востоку, и в соответствии Запад и большая часть Севера освободятся от снега.

    "Снег 19 февраля наиболее вероятный на востоке, юго-востоке и в центре, кроме Винниччины и районов Кропивницкого. Начнет затекать холод", — написала Диденко.

    Так, ближайшей ночью ожидается —2 —8 градусов, а в понедельник днем будет от 1 до 5 градусов мороза. На юге и юго-востоке днем от 0 до +3 градусов.

    "В Киеве в понедельник будет холодно, ночью до —6 —7, днем до —3 градусов. Существенный снег — вряд ли, может что-то немного полетать максимум. На дорогах станет более скользко, осторожно!" — отметила синоптик.

    Диденко добавила, что в дальнейшем морозы окрепнут еще на несколько градусов.

    "Готовьтесь к холодной неделе", — подытожила синоптик.

    Отметим, что в этом году в Украине выдалась довольно теплая зима.

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