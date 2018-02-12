наверх
12.02.201821:50
Курсы валют НБУ
  • USD27.06- 0.07
  • EUR33.21- 0.02
Рубрики
Ещё
    Россия

    Путин сообщил, что поговорил по телефону с Трампом

    (обновлено: )69450
    Глава российского государства Владимир Путин сообщил, что у него состоялся разговор по телефону с президентом Соединенных Штатов Америки.
    Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа). Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. Президент России Владимир Путин сообщил, что поговорил по телефону с американским коллегой Дональдом Трампом.

    "Только что у меня состоялся разговор по телефону с президентом Соединенных Штатов Америки, господином Трампом", — сказал Путин на встрече с главой Палестины Махмудом Аббасом.

    "Разумеется мы говорили и о палестино-израильском урегулировании", — сказал он.

    Ранее сообщалось, президент России Владимир Путин по телефону обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном ситуацию в Украине с акцентом на необходимость полной реализации минских соглашений.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Появились кадры столкновений под АП. Видео
    Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    Киевляне несут цветы к посольству РФ после крушения Ан-148
    Авиакатастрофа Ан-148 в России
    Открытие Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане
    Олимпиада в Пхенчхане: чего добьется Украина?
    Глава миссии МВФ Рон ван Руден и премьер-министр Украины Владимир Гройсман
    Новый транш: в ожидании чуда от МВФ