Путин сообщил, что поговорил по телефону с Трампом

КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. Президент России Владимир Путин сообщил, что поговорил по телефону с американским коллегой Дональдом Трампом.

"Только что у меня состоялся разговор по телефону с президентом Соединенных Штатов Америки, господином Трампом", — сказал Путин на встрече с главой Палестины Махмудом Аббасом.

"Разумеется мы говорили и о палестино-израильском урегулировании", — сказал он.

Ранее сообщалось, президент России Владимир Путин по телефону обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном ситуацию в Украине с акцентом на необходимость полной реализации минских соглашений.