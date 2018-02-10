Премьер Израиля провел разговор с Путиным на фоне обострения в Сирии

КИЕВ, 10 фев — РИА Новости Украина. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что провел с президентом РФ Владимиром Путиным телефонный разговор, в ходе которого заявил о "праве и обязанности" еврейского государства защищаться от атак с территории Сирии.

Беседа состоялась на фоне резкого обострения на сирийско-израильской границе, где за день был сбит иранский беспилотник и потерян израильский истребитель, наносивший удары по соседней стране под плотным зенитным огнем.

"Некоторое время назад я говорил с российским президентом Владимиром Путиным. В разговоре я подтвердил наше право и обязанность защищаться от атак с территории Сирии", — цитирует главу правительства его пресс-служба.

Оба лидера, согласно сообщению, также договорились продолжать координацию между военными двух стран во избежание конфликтных ситуацию в Сирии.

"Мы согласились, что координация… между нашими армиями будет продолжена", — сказал Нетаньяху.

Ранее израильская армейская пресс-служба сообщила, что израильские военные перехватили в ночь на субботу иранский беспилотный летательный аппарат, вторгшийся в воздушное пространство страны из Сирии, и атаковали в ответ "иранские цели" на территории соседней страны. Позже в пресс-службе сообщили об истребителе F-16, потерпевшем крушение на севере Израиля после авиаудара в Сирии.