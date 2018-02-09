Путин и Макрон обсудили мирное разрешение конфликта в Украине

STEPHANE DE SAKUTIN / AFP

КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. Президент России Владимир Путин по телефону обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном ситуацию в Украине с акцентом на необходимость полной реализации минских соглашений, сообщает пресс-служба Кремля.

"Обсуждалась также ситуация на Украине с акцентом на необходимость полной реализации "Минского комплекса мер" как основы мирного разрешения внутриукраинского конфликта", — говорится в сообщении.

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Кроме того, была достигнута договоренность о продолжении контактов по линии различных ведомств обеих стран.

Напомним, в декабре 2017 года канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон потребовали возвращения российских офицеров в Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе.