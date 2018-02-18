Погода в воскресенье: сухо и серо

КИЕВ, 18 яев — РИА Новости Украина. В воскресенье, 18 февраля, в Украине синоптики обещают облачную и сухую погоду почти на всей территории, передает Укргидрометцентр.

По данным прогноза, только на западе пройдет снег. Здесь температура днем составит от минус 1 до плюс 1 градуса тепла.

На юге синоптики обещают сухую облачную погоду с температурой в 3-5 градуса тепла.

На востоке также осадков не ожидается. Днем воздух прогреется до 3 градусов тепла.

В центральных областях Украины сухо, облачно, до 3 градусов тепла.

На севере в воскресенье без осадков, от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла.

В Киеве сухо, облачно, днем температура воздуха составит от ноля до минус 2 градусов мороза.