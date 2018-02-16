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    Общество

    Погода в Украине: солнечно и снежно

    (обновлено: )73
    В пятницу в Украине ожидается довольно теплая как для февраля погода. Местами пройдет снег, температура в среднем до 2 градусов тепла.
    Вид на Киев
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. В пятницу, 16 февраля, на запае Украины ожидается солнечная и теплая погода, на остальной территории страны облачно, местами выпадет снег, передает Укргидрометцентр. 

    Снег в Париже
    REUTERS Gonzalo Fuentes
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    Как сообщают синоптики, на западе снег ожидается только во Львовский и Закарпатской областях, температура здесь днем — до 2 градусов тепла.

    На юге в пятницу до 5 градусов тепла, облачно и без осадков.

    На востоке весь день будет идти снег. Днем температура воздуха составит до 3 градусов тепла.

    В центральной части страны также ожидаются осадки, днем до 3 градусов тепла. 

    На севере и в частности в Киеве пройдет снег, воздух прогреется до 2 градусов тепла.

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