Погода в Украине: солнечно и снежно

КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. В пятницу, 16 февраля, на запае Украины ожидается солнечная и теплая погода, на остальной территории страны облачно, местами выпадет снег, передает Укргидрометцентр.

Как сообщают синоптики, на западе снег ожидается только во Львовский и Закарпатской областях, температура здесь днем — до 2 градусов тепла.

На юге в пятницу до 5 градусов тепла, облачно и без осадков.

На востоке весь день будет идти снег. Днем температура воздуха составит до 3 градусов тепла.

В центральной части страны также ожидаются осадки, днем до 3 градусов тепла.

На севере и в частности в Киеве пройдет снег, воздух прогреется до 2 градусов тепла.