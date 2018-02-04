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    Общество

    Погода в воскресенье: дожди, мокрый снег и метели

    (обновлено: )12010
    Почти на всей территории Украины в воскресенье синоптики прогнозируют дожди, мокрый снег и местами метели, и почти везде будет плюсовая температура.
    Женщина под зонтом
    REUTERS Valentyn Ogirenko

    КИЕВ, 4 фев — РИА Новости Украина. В Украине в воскресенье, 4 февраля, ожидаются дожди, местами с мокрым снегом, сообщает Украинский гидрометцентр.

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    По прогнозам синоптиков, на западе ожидается мокрый снег и метели. На дорогах — гололедица. Температура воздуха днем может достигнуть 2 градусов тепла.

    На севере местами днем ​​дождь с переходом в мокрый снег. Воздух в этом регионе прогреется до 6 градусов тепла.

    На юге — дожди, тепло. Температура днем тут достигнет 11 градусов тепла.

    На востоке также ожидаются дожди, воздух прогреется до 7 градусов тепла.

    В центре Украине синоптики также прогнозируют осадки в виде дождя, температура до 8 градусов тепла.

    В Киеве в воскресенье дождь со снегом, температура до 4 градусов тепла.

    Отметим, что в этом году в Украине выдалась довольно теплая зима.

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