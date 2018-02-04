Погода в воскресенье: дожди, мокрый снег и метели

КИЕВ, 4 фев — РИА Новости Украина. В Украине в воскресенье, 4 февраля, ожидаются дожди, местами с мокрым снегом, сообщает Украинский гидрометцентр.
По прогнозам синоптиков, на западе ожидается мокрый снег и метели. На дорогах — гололедица. Температура воздуха днем может достигнуть 2 градусов тепла.
На севере местами днем дождь с переходом в мокрый снег. Воздух в этом регионе прогреется до 6 градусов тепла.
На юге — дожди, тепло. Температура днем тут достигнет 11 градусов тепла.
На востоке также ожидаются дожди, воздух прогреется до 7 градусов тепла.
В центре Украине синоптики также прогнозируют осадки в виде дождя, температура до 8 градусов тепла.
В Киеве в воскресенье дождь со снегом, температура до 4 градусов тепла.
Отметим, что в этом году в Украине выдалась довольно теплая зима.