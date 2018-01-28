Погода в воскресенье: снег, дождь, солнце

КИЕВ, 28 янв — РИА Новости Украина.
По данным синоптиков, на севере страны пройдет снег, температура ожидается до минус 3 градусов мороза днем.
В центральных областях пройдет также небольшой снег, градусник покажет от 3 до минус 5 градусов мороза.
На западе Украины синоптики обещают снег с дождем, воздух прогреется до 5 градусов тепла.
На юге будет солнечно с температурой от ноля до минус 3.
На востоке в воскресенье ожидается также солнечная погода, температура днем до минус 3 градусов мороза.
Напомним, в последние недели в Украине держалась холодная и снежная погода.