Погода в воскресенье: снег, дождь, солнце

КИЕВ, 28 янв — РИА Новости Украина.

В Украине в воскресенье, 28 января, ожидаются снег с дождем и некоторое потепление, передает Укргидрометцентр.

По данным синоптиков, на севере страны пройдет снег, температура ожидается до минус 3 градусов мороза днем.

В центральных областях пройдет также небольшой снег, градусник покажет от 3 до минус 5 градусов мороза.

На западе Украины синоптики обещают снег с дождем, воздух прогреется до 5 градусов тепла.

На юге будет солнечно с температурой от ноля до минус 3.

На востоке в воскресенье ожидается также солнечная погода, температура днем до минус 3 градусов мороза.

Напомним, в последние недели в Украине держалась холодная и снежная погода.