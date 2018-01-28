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    Общество

    Погода в воскресенье: снег, дождь, солнце

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    В воскресенье, 28 января, в Украине незначительно потеплеет, местами пройдет дождь со снегом, а на юге будет ясно и солнечно.
    Вид на Киев. Архивное фото
    РИА Новости Украина Андрей Лубенский

    КИЕВ, 28 янв — РИА Новости Украина. 

    @lucyco73
    Тоторо и Годзилла. На улицах Токио появились уникальные снеговики
    В Украине в воскресенье, 28 января, ожидаются снег с дождем и некоторое потепление, передает Укргидрометцентр.

    По данным синоптиков, на севере страны пройдет снег, температура ожидается до минус 3 градусов мороза днем.

    В центральных областях пройдет также небольшой снег, градусник покажет от 3 до минус 5 градусов мороза.

    На западе Украины синоптики обещают снег с дождем, воздух прогреется до 5 градусов тепла.

    На юге будет солнечно с температурой от ноля до минус 3.

    На востоке в воскресенье ожидается также солнечная погода, температура днем до минус 3 градусов мороза.

    Напомним, в последние недели в Украине держалась холодная и снежная погода.

     

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