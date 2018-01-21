В Кривом Роге из-за плохой погоды не смог сесть самолет из Египта

КИЕВ, 21 янв — РИА Новости Украина. В аэропорту Херсона совершил незапланированную посадку самолет, который выполнял рейс Шарм-эль-Шейх — Кривой Рог.

В Днепропетровской области лайнер не смогли принять из-за плохой погоды.

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"Ситуацию решили следующим образом: пассажиров, которые ждали рейс на Красное море из Кривого Рога, автобусами доставили в наш аэропорт, а тех, кто прилетел из Египта, на тех же автобусах отправили в Кривой Рог", сообщает Kherson.net.ua.