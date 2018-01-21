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    В Кривом Роге из-за плохой погоды не смог сесть самолет из Египта

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    Украина: снежно-дождевой армагеддон (127)

    (обновлено: )37901
    Аэропорт Херсона принял рейс из Шарм-эль-Шейха, который не смог вовремя приземлиться в Кривом Роге. Пассажиров перевезли автобусом.
    Самолет в аэропорту. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 21 янв — РИА Новости Украина. В аэропорту Херсона совершил незапланированную посадку самолет, который выполнял рейс Шарм-эль-Шейх — Кривой Рог.

    В Днепропетровской области лайнер не смогли принять из-за плохой погоды.

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    "Ситуацию решили следующим образом: пассажиров, которые ждали рейс на Красное море из Кривого Рога, автобусами доставили в наш аэропорт, а тех, кто прилетел из Египта, на тех же автобусах отправили в Кривой Рог", сообщает Kherson.net.ua.

    Ранее рейс Киев — Херсон не смог приземлиться в аэропорту назначения. После 40 минут кружения над городом борт взял курс на Одессу и благополучно приземлился в там.

     

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