Синоптики предупредили о сложных погодных условиях

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КИЕВ, 21 янв — РИА Новости Украина. В течение 21-23 января в Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Луганской областях ожидается существенное осложнение погодных условий, сообщает Гидрометцентр на своей странице в Facebook.

Ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега, на побережье Черного и Азовского морей преимущественно в виде дождя.

Налипание мокрого снега и гололед на проводах и деревьях, на дорогах гололедица. Усиление скорости ветра до 15-20 м / с, местами 25 м / с, метели, снежные заносы.

Образование и увеличение высоты снежного покрова до 20-30 см.

meteo.gov.ua Карта погоды на 22 января

Ранее сообщалось, что в аэропорту Херсона совершил незапланированную посадку самолет, который выполнял рейс Шарм-эль-Шейх — Кривой Рог. В Днепропетровской области лайнер не смогли принять из-за плохой погоды.

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