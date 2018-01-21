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    Общество

    Синоптики предупредили о сложных погодных условиях

    (обновлено: )634
    По информации Украинского гидрометцентра, ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега, существенное осложнение погодных условий.
    Ситуация на дорогах из-за снегопада. Архивное фото
    dsns.gov.ua

    КИЕВ, 21 янв — РИА Новости Украина. В течение 21-23 января в Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Луганской областях ожидается существенное осложнение погодных условий, сообщает Гидрометцентр на своей странице в Facebook.

    Ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега, на побережье Черного и Азовского морей преимущественно в виде дождя.

    Налипание мокрого снега и гололед на проводах и деревьях, на дорогах гололедица. Усиление скорости ветра до 15-20 м / с, местами 25 м / с, метели, снежные заносы.

    Образование и увеличение высоты снежного покрова до 20-30 см.

    meteo.gov.ua
    Карта погоды на 22 января

    Ранее сообщалось, что в  аэропорту Херсона совершил незапланированную посадку самолет, который выполнял рейс Шарм-эль-Шейх — Кривой Рог. В Днепропетровской области лайнер не смогли принять из-за плохой погоды.

    Смотрите также: Виртуозная посадка самолета во время урагана попала на видео

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