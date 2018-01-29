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    Общество

    Ожидается сильный ветер. В Украину идет опасная погода

    (обновлено: )79401
    На большей части территории будет идти дождь и мокрый снег с сильным ветром, сообщила синоптик Наталья Диденко. Есть опасность, что с крыш начнут ломаться и падать с ускорением сосульки.
    Cнегопад в Киеве
    УНИАН

    КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. Во вторник, 30 января, в Украине ожидается сильный ветер, на большей части территории будет идти дождь и мокрый снег. Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

    "Не забудьте оглянуться, где паркуете машину, обмотайте шарф плотнее вокруг шеи, убегайте от крыш, с которых могут ломаться и падать с ускорением сосульки, съезжать снег и лед. Осторожно!" — предупредила она.

    По данным Укргидрометцентра, температура воздуха по стране составит от 3 до 10 (на юге) градусов тепла.

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