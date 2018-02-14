Синоптики сообщили, какой будет погода в Украине в среду

КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. В среду, 14 февраля, в Украине без осадков, местами до 9 градусов мороза. На востоке пасмурно, температура до минус 5 градусов. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до 7 градусов тепла.

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На западе Украины в среду пройдет снег. Температура до 5 градусов мороза.

В северных областях без осадков. Температура до 6 градусов мороза. В центре ожидается облачная погода, температура до минус 9.

Согласно народному прогнозу, 14 февраля — День Трифона. Если к вечеру небо туманное — жди хорошей погоды. Если небо звездное — весна придет поздно.

meteo.gov.ua Прогноз погоды на среду от Укргидрометцентра

Ранее в прогнозе Укргидрометцентра говорилось, что на всей территории Украины ожидается пасмурная погода, на юге, в некоторых центральных и восточных областях пройдут дожди со снегом.