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    Общество

    Сырость и серость. Синоптик рассказала о погоде на выходных

    (обновлено: )32
    Все выходные в Украине будет держаться сырая облачная погода, местами пройдет снег и мелкая снежная морось.
    Погода в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. В выходные, 17 и 18 февраля, в Украине ожидается облачная и пасмурная погода с небольшим снегом, сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

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    express.co.uk/GEOFF ROBINSON
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    По ее словам, в субботу и в воскресенье периодически будет идти снег или мелкая снежная морось.

    В субботу на Западе осадков не ожидается, но на дорогах будет гололедица.

    Днем ​​температура воздуха будет колебаться в пределах —2…+2, на юге +2…+6.

    В Киеве 17-18 февраля будет периодический идти снег или дождь. Днем будет ​​около нуля.

    По словам синоптика, с будущей недели в Украину придет похолодание.

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