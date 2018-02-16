Сырость и серость. Синоптик рассказала о погоде на выходных

КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. В выходные, 17 и 18 февраля, в Украине ожидается облачная и пасмурная погода с небольшим снегом, сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

По ее словам, в субботу и в воскресенье периодически будет идти снег или мелкая снежная морось.

В субботу на Западе осадков не ожидается, но на дорогах будет гололедица.

Днем ​​температура воздуха будет колебаться в пределах —2…+2, на юге +2…+6.

В Киеве 17-18 февраля будет периодический идти снег или дождь. Днем будет ​​около нуля.

По словам синоптика, с будущей недели в Украину придет похолодание.