В Киеве снег убирают 500 единиц техники

КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Украина. В Киеве для уборки снега в субботу привлекли более 500 единиц техники, заявил заместитель директора департамента городского благоустройства Киевской городской госадминистрации Тарас Панчий.

В столице Украины с утра 24 февраля идет обильный снег. По информации синоптиков, осадки прекратятся до конца суток. Дневная температура воздуха опустилась до минус 8-10 градусов.

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"На территории города Киева работают 502 единицы техники и 4925 человек. Также в каждом районе назначены инспекторы по благоустройству, которые сейчас работают с предпринимателями, чтобы они возле своих ресторанов, аптек также убирали снег. Сейчас ситуация контролируемая", – отметил Панчий в комментарии "112. Украина".



