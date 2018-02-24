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    Киев

    В Киеве снег убирают 500 единиц техники

    (обновлено: )17302
    Столичная администрация вывела на дороги сотни единиц техники, чтобы справиться с обильным снегопадом, идущим в Киеве с утра 24 февраля. Синоптики ожидают окончания снега вечером в субботу.
    Последствия снегопада в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Украина. В Киеве для уборки снега в субботу привлекли более 500 единиц техники, заявил заместитель директора департамента городского благоустройства Киевской городской госадминистрации Тарас Панчий.

    В столице Украины с утра 24 февраля идет обильный снег. По информации синоптиков, осадки прекратятся до конца суток. Дневная температура воздуха опустилась до минус 8-10 градусов.

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    "На территории города Киева работают 502 единицы техники и 4925 человек. Также в каждом районе назначены инспекторы по благоустройству, которые сейчас работают с предпринимателями, чтобы они возле своих ресторанов, аптек также убирали снег. Сейчас ситуация контролируемая", – отметил Панчий в комментарии "112. Украина".

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