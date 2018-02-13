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    Общество

    На День влюбленных в Украине обещают мокрый снег и дожди

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    Украина: снежно-дождевой армагеддон (167)

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    В восточных, Сумской, Полтавской, западных и в Винницкой области синоптики обещают выпадение небольшого снега, мокрого снега. В Карпатах и Прикарпатье осадки будут умеренными, местами сильные осадки.
    Ситуация на дорогах из-за снегопада 18 января 2018
    facebook.com/ Денис Польгуй

    КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. Восточную и западную часть Украины 14 февраля накроют атмосферные фронты, сообщает во вторник Укргидрометцентр.

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    facebook.com/vasyl.fitsak
    Спасатель делает завораживающие фото Карпат

    В восточных, Сумской, Полтавской, западных и в Винницкой области синоптики обещают выпадение небольшого снега, мокрого снега. В Карпатах и Прикарпатье осадки будут умеренными, местами сильные осадки.

    Днем в Одесской области также прогнозируется мокрый снег и дождь. На остальной территории Украины 14 февраля без существенных осадков.

    Ночью и утром в среду обещают туман. На дорогах всей Украины, кроме южной, местами гололедица.

    Ветер преимущественно восточный до 10 метров в секунду. В южных областях ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

    Температура ночью опустится до 4-9 градусов мороза, днем от 4 градусов мороза до плюс 1 градуса. В южных регионах и в Закарпатье ночью до минус 5 градусов мороза, днем плюс 1-6.

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    В Киеве в среду без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура в столице ночью понизится до минус 6-8 градусов, днем будет чуть теплее — 1-3 градуса мороза.

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