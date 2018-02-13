На День влюбленных в Украине обещают мокрый снег и дожди

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КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. Восточную и западную часть Украины 14 февраля накроют атмосферные фронты, сообщает во вторник Укргидрометцентр.

В восточных, Сумской, Полтавской, западных и в Винницкой области синоптики обещают выпадение небольшого снега, мокрого снега. В Карпатах и Прикарпатье осадки будут умеренными, местами сильные осадки.

Днем в Одесской области также прогнозируется мокрый снег и дождь. На остальной территории Украины 14 февраля без существенных осадков.

Ночью и утром в среду обещают туман. На дорогах всей Украины, кроме южной, местами гололедица.

Ветер преимущественно восточный до 10 метров в секунду. В южных областях ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

Температура ночью опустится до 4-9 градусов мороза, днем от 4 градусов мороза до плюс 1 градуса. В южных регионах и в Закарпатье ночью до минус 5 градусов мороза, днем плюс 1-6.

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В Киеве в среду без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура в столице ночью понизится до минус 6-8 градусов, днем будет чуть теплее — 1-3 градуса мороза.