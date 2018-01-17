Снег упал. Синоптик об осадках в ближайшие дни

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Синоптики предупреждают украинцев о сильных снегопадах. Так, значительные осадки ожидают уже послезавтра. В частности, в Киеве ждут около 20 сантиметров снега, а в семи областях прогнозируют образование снежного покрова высотой до 40 сантиметров.

В какие регионах следует ожидать наибольшее количество снега и как долго будет лежать снег, в эфире радиостанции Голос Столицы рассказала заместитель начальника отдела метеорологических прогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня.

(текст публикуется на языке оригинала) РИА Новости Украина Евгений Котенко Наконец-то настоящая зима! Киев замело снегом

У яких регіонах очікується найбільша кількість опадів?

— Найбільше опадів у вигляді снігу і мокрого снігу очікуємо в Київській, Чернігівській, Сумській, Черкаській, Полтавській, Кировоградській, Одеській та Миколаївській областях. Там будуть сильні і дуже сильні снігопади та утворення снігового покриву від 10 до 40 см. У Києві близько 20 см.

Де в Україні в ці дні буде найтепліше і найхолодніше? Взагалі, який циклон до нас йде?

— Циклон буде з південного заходу, утворюється він над Румунією і переміщуватиметься 18 січня від Одеси на Суми. А температурний фон буде підвищуватися у порівнянні з сьогоднішнім днем до відлиги на півдні. Нічні температури — 0, —5, може —6 градусів, і денна температура близька до нуля.

Які погодні умови очікуються на Закарпатті?

— Сьогодні вночі у них очікується сильний сніг і температурний фон з мінусом, не дуже низьким мінусом, 4-9 морозу. Денна температура завтра також буде близько нуля. У горах є умови для сходу снігових лавин.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Снегопад в Киеве

Як довго буде лежати сніг?

— Довше скоріше за все сніг буде лежати в західних і північних областях, місцями в центральних — Вінницькій і Черкаській областях. Надалі, 19-21 січня, там будуть слабкі морози і плюсові температури. Тому на півдні і в більшості центральних областей сніговий покрив підтане.

Традиційного похолодання на Водохреща в Україні не буде?

— Не буде у нас на Водохреща вже такого. Вночі у західних-північних областях — 2-7 морозу, і денна температура близька до нуля. На півдні і сході переважно плюсове значення температури, це слабкий плюс, від 0 до +5.

Що можна сказати про решту зими? Чекати нам морозів, снігопадів? culturemeter.od.ua Разгул непогоды: снова снегопад - бедствие

— Звичайно, що так. Зима ще не закінчується, ще лютий попереду, тому будуть такі процеси, коли до нас знову з півночі завітає холодне арктичне повітря, і будуть суттєві морози. До найближчого тижня таких істотних морозів не буде, а надалі можемо чекати.

Зараз вже говорять про аномальність цьогорічної зими. Що ви можете сказати?

— Зима поки що була тепла, до цих морозів. І маємо температурний фон вище кліматичної норми.

Чи означає це на 100%, що тепла зима — холодне літо?

— Ні, такої прямої залежності нема. Бувають такі збіги, але щоб це кожного разу так відбувалося, такого немає.

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Напомним, в конце прошлой недели в Укргидрометцентре сообщали, что 18 января в Украине ожидается ухудшение погодных условий, в частности сильные снегопады.