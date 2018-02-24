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    Общество

    Синоптики сделали прогноз на субботу: лютый холод

    (обновлено: )37330
    По информации Украинского гидрометцентра, в субботу температура ночью 10-15 °, на севере Левобережья 16-21 °.
    Снегопад в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Украина. В субботу в Украине небольшой снег, сообщает Гидрометцентр.

    На дорогах местами гололедица.

    Ветер северо-восточный, 5-10 м / с.

    Температура ночью 10-15 °, на севере Левобережья 16-21 °, днем 6-11 ° мороза; в большинстве центральных областей ночью 5-10 °, днем 3-8 ° мороза; в южной части и на Закарпатье ночью 2-7 ° мороза, днем около 0 °.

    В Киеве небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Температура ночью 11-13 °, днем 8-10 ° мороза.

    meteo.gov.ua
    Карта погоды на 24 февраля

    Напомним, в феврале в этом году в Украине держится достаточно теплая погода как для этого месяца.

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