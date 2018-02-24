Синоптики сделали прогноз на субботу: лютый холод

КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Украина. В субботу в Украине небольшой снег, сообщает Гидрометцентр.

На дорогах местами гололедица.

Ветер северо-восточный, 5-10 м / с.

Температура ночью 10-15 °, на севере Левобережья 16-21 °, днем 6-11 ° мороза; в большинстве центральных областей ночью 5-10 °, днем 3-8 ° мороза; в южной части и на Закарпатье ночью 2-7 ° мороза, днем около 0 °.

В Киеве небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Температура ночью 11-13 °, днем 8-10 ° мороза.

meteo.gov.ua Карта погоды на 24 февраля

Напомним, в феврале в этом году в Украине держится достаточно теплая погода как для этого месяца.