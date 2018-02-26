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    Одессу накроет снег: в школах и садиках отменяют занятия

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    (обновлено: )49911
    В связи с ожидаемым снегопадом и существенным понижением температуры власти Одессы приняли решение отменить 27 февраля занятия в общеобразовательных и дошкольных учебных заведениях города.
    Одессу завалило снегом
    УНИАН

    КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. Занятия в общеобразовательных и дошкольных учебных заведениях Одессы отменяются во вторник, 27 февраля, сообщается в понедельник на официальном сайте города.

    Соответствующее решение принято 26 февраля на заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций исполнительного комитета Одесского горсовета под руководством первого заместителя городского головы Анатолия Орловского. 

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    "В связи с ожидаемым снегопадом и существенным понижением температуры в ходе заседания принято решение отменить 27 февраля 2018 года занятия в общеобразовательных и дошкольных учебных заведениях города Одессы", — говорится в сообщении. 

    При этом отмечается, что в детских садах будут работать дежурные группы, принимающие детей в случае необходимости. "Просьба к родителям 27 февраля по возможности оставить детей дома", — сказано в сообщении.

    Как сообщает Служба автомобильных дорог в Одесской области со ссылкой на Гидрометцентр, утром и днем во вторник в регионе ожидаются очень сильный снег, метель и снежные заносы. Порывы северного ветра будут достигать 17-22 м/с.   Снегопад будет идти весь день, прогнозируемая высота снежного покрова местами до 30 см. Температура воздуха ночью до —12°, днем —5…-7°.

    Накануне синоптики предупредили украинцев о похолодании.

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