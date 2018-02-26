Одессу накроет снег: в школах и садиках отменяют занятия

КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. Занятия в общеобразовательных и дошкольных учебных заведениях Одессы отменяются во вторник, 27 февраля, сообщается в понедельник на официальном сайте города.

Соответствующее решение принято 26 февраля на заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций исполнительного комитета Одесского горсовета под руководством первого заместителя городского головы Анатолия Орловского.

"В связи с ожидаемым снегопадом и существенным понижением температуры в ходе заседания принято решение отменить 27 февраля 2018 года занятия в общеобразовательных и дошкольных учебных заведениях города Одессы", — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что в детских садах будут работать дежурные группы, принимающие детей в случае необходимости. "Просьба к родителям 27 февраля по возможности оставить детей дома", — сказано в сообщении.

Как сообщает Служба автомобильных дорог в Одесской области со ссылкой на Гидрометцентр, утром и днем во вторник в регионе ожидаются очень сильный снег, метель и снежные заносы. Порывы северного ветра будут достигать 17-22 м/с. Снегопад будет идти весь день, прогнозируемая высота снежного покрова местами до 30 см. Температура воздуха ночью до —12°, днем —5…-7°.

Накануне синоптики предупредили украинцев о похолодании.