В Украине появится "черный список" строителей дорог

КИЕВ, 23 фев – РИА Новости Украина. Госагентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") рассчитывает на принятие Верховной Радой закона о создании "черного списка" недобросовестных компаний-подрядчиков до конца 2018 года, заявил исполняющий обязанности главы "Укравтодора" Славомир Новак на пресс-конференции.

"Мы должны решить основной вопрос — как прописать условия включения компаний в этот "черный список", чтобы это было в соответствии с Конституцией, не было нарушением закона. Мы все понимаем, что должны отработать механизм, с помощью которого будем исключать с рынка недобросовестные организации. Потому что есть много разных компаний, которые заходят на тендер, демпингуют цены, выполняют некачественные работы, а потом исчезают. И не остается никого, кого можно было бы привлечь к ответственности по гарантиям, которые предоставляют такие компании", — сказал руководитель "Укравтодора".

По его словам, "Укравтодор" уже подал правительству соответствующий проект закона.

"Я надеюсь, что в этом году нам удастся принять этот закон", — сказал он. При этом Новак отметил, что создание "черных списков" очень сложный юридический вопрос, поскольку он не заработал даже в странах Евросоюза.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян заявлял, что Евросоюз готов финансировать инфраструктурные проекты, направленные на сближение украинских транспортных коридоров с европейскими.