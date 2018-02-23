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    В Украине появится "черный список" строителей дорог

    (обновлено: )78
    По словам и.о. главы "Укравтодора" Славомира Новака, в Украине "есть много разных компаний, которые заходят на тендер, демпингуют цены, выполняют некачественные работы, а потом исчезают".
    Строительство дороги
    RIA News Евгений Биятов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 23 фев – РИА Новости Украина. Госагентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") рассчитывает на принятие Верховной Радой закона о создании "черного списка" недобросовестных компаний-подрядчиков до конца 2018 года, заявил исполняющий обязанности главы "Укравтодора" Славомир Новак на пресс-конференции.

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    "Мы должны решить основной вопрос — как прописать условия включения компаний в этот "черный список", чтобы это было в соответствии с Конституцией, не было нарушением закона. Мы все понимаем, что должны отработать механизм, с помощью которого будем исключать с рынка недобросовестные организации. Потому что есть много разных компаний, которые заходят на тендер, демпингуют цены, выполняют некачественные работы, а потом исчезают. И не остается никого, кого можно было бы привлечь к ответственности по гарантиям, которые предоставляют такие компании", — сказал руководитель "Укравтодора".

    По его словам, "Укравтодор" уже подал правительству соответствующий проект закона.

    "Я надеюсь, что в этом году нам удастся принять этот закон", — сказал он. При этом Новак отметил, что создание "черных списков" очень сложный юридический вопрос, поскольку он не заработал даже в странах Евросоюза.

    Напомним, ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян заявлял, что Евросоюз готов финансировать инфраструктурные проекты, направленные на сближение украинских транспортных коридоров с европейскими.

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