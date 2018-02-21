А время идет... Что ждет владельцев авто на еврономерах?

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Для авто на иностранных номерах предлагают сделать платным проезд. Речь идет и о реальных иностранцах, и тех, кто ездит на еврономерах.

По замыслу главы Всеукраинской ассоциации импортеров и дилеров Олега Назаренко, эти деньги должны улучшить финансирование ремонта дорог, поскольку заложенный в стоимости горючего акциз покрывает только 7% затрат на строительство и ремонт дорог.

Как реализовать такой план, в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал генеральный директор Всеукраинской ассоциации автоимпортеров и дилеров Олег Назаренко.

(текст публикуется на языке оригинала)

Як така система працюватиме в Україні?

— Це вже будуть вирішувати парламентарі, але головне, що майже в усіх країнах існує плата за дороги. Я можу на пальцях перерахувати ті країни, в яких плати за дороги немає: це до останнього часу Естонія, Литва, а Латвія вже ввела. Або карликові країни, наприклад, Монако, Андорра, Ліхтенштейн, Люксембург, де і проїхати неможливо. Навіть в Німеччині, як говорять, що нібито немає плати за дороги, є плата за панорама-штрасе, є плата за проїзд через тунелі. Тобто це нормальна практика.

В чому суть?

— Суть: непотрібно винаходити велосипед. В усіх країнах є плата за дороги. Ми з вами всі платимо податки, за ці податки ремонтуються дороги, до речі, про те, що нібито за акциз з бензину дороги будуються і ремонтуються. Насправді, платять всі громадяни України з мита. Митниця збирає митні платежі, і в рамках, це було вчора заявлено головою Укравтодору, що шість мільярдів з митних платежів. Тобто, наприклад, багатодітна мати купує памперси — вона платить на дороги. Пенсіонер купує ліки — він платить на дороги. Всі платять на дороги. Чому іноземці, які їздять транзитом, ті ж російські автомобілі, фури, які літають з Польщу, чому вони не платять ні копійки?

Ви пропонуєте ввести якийсь податок всім, хто їздить на європейських номерах?

— По українських дорогах на не українських автомобілях.

Який, і як за цим слідкувати?

— Як у всіх країнах. Електронне зчитування, коли ти купуєш віньєтку в Європі. Потім електронна система побачила твій номер, ти їдеш по дорозі, а в електронній базі — ти не купував цю віньєтку, значить, тебе штрафують, все.

Який саме алгоритм ви пропонуєте?

— Конкретніше будуть вирішувати парламентарі. Я цю ідею кинув в суспільство, для того щоб суспільство самовизначилося, чи це мають бути платні автобани, чи це взагалі — плата за всі дороги.

Цю ініціативу в ефірі "ГС" прокоментував також народний депутат від БПП, член комітету з питань податкової та митної політики Роберт Горват.

Як вам ідея, запровадити платні дороги для машин, що мають іноземні номери?

— Будь-яке питання можна зарегулювати, навіть наше власне життя, і те, що пропонує пан Назаренко, я з цим категорично не згоден, я вважаю, що в державі мають їздити авто лише виключно на українській реєстрації, а ми сьогодні зобов'язані під них підрегулювати законодавство, щоб люди могли під них поставити ті машини на українські номери. У жодній країні світу нема обмежень за екостандартами, ввозу машин за віком, лише у нас. Тому я кажу, можна зарегулювати любе питання до абсурду, але я вважаю, що машини треба розмитнити… Я розумію позицію пана Назаренка, але моя позиція як нардепа, як того, що протягнув №3251 півтора роки тому, є такою, що всі автомобілі мають право їздити по дорогам.

Пан Назаренко каже, що це стосується і транзитних автівок, тобто вони також повинні будуть сплачувати якісь кошти.

— Транзитні автівки є в Польщі, є в Бельгії, є в інших країнах, і все можна відрегулювати. Справа в тому, звідки у нас взялися ці «бляхи»? Тому що до 2016 року, поки не був прийнятий №3251, ставки акцизу, які були прийняті років 7-8 тому, перевищували нові, б/у, різниця була в десять разів, і люди почали шукати, де дешевше купити. Якщо б людина сьогодні змогла б собі розмитнити автомобіль за нормальні гроші, їй 300 раз не потрібно придумувати якісь схеми, транзит і так далі. Тому давайте вирішувати step by step: спочатку треба законодавчо дозволити людям автівки поставити на українські номери, а потім вже транзит, тимчасовий ввіз, і так далі. Відрегулювувати, відшліфовувати, але техогляд обов'язковий.

Я ще раз повторюю: треба відрегулювати законодавчо, ви знаєте, що людина більше не заплатить, і менше не треба, щоб вона платила, треба, щоб вона платила в норму. Сьогодні, наприклад, після прийому №3251 бюджет наповнився 5,3 мільярди. 2017 рік — це 5,3 мільярди — акциз, мито і ПДВ. Цифра, яку завезли, здається, 80 тисяч машин. Не знаю точної статистики, як завозять сьогодні верблюдів, але цифри такі, десь біля 20-30 тисяч на місяць. От порахуйте, скільки було би в бюджеті грошей, якби ми не гралися з віньєтками, а дозволили любого року випуску автомобілів по закону №3251 розмитнювати сьогодні.

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