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    Точка зрения

    А время идет... Что ждет владельцев авто на еврономерах?

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    Еврономера наступают: бунт автомобилистов (47)

    (обновлено: )81110
    Гендиректор Всеукраинской ассоциации автоимпортеров Олег Назаренко считает, что Украина не должна отставать от Европы, и ввести плату за дороги, а нардеп Роберт Горват заявил, что в стране должны ездить авто исключительно на украинской регистрации.
    Еврономера с литовской регистрацией
    Фото "Культорометр"

    РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

    Для авто на иностранных номерах предлагают сделать платным проезд. Речь идет и о реальных иностранцах, и тех, кто ездит на еврономерах.

    Олег Ярошевич
    gs.fm
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    По замыслу главы Всеукраинской ассоциации импортеров и дилеров Олега Назаренко, эти деньги должны улучшить финансирование ремонта дорог, поскольку заложенный в стоимости горючего акциз покрывает только 7% затрат на строительство и ремонт дорог.

    Как реализовать такой план, в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал генеральный директор Всеукраинской ассоциации автоимпортеров и дилеров Олег Назаренко.

    (текст публикуется на языке оригинала)

    Як така система працюватиме в Україні?

    — Це вже будуть вирішувати парламентарі, але головне, що майже в усіх країнах існує плата за дороги. Я можу на пальцях перерахувати ті країни, в яких плати за дороги немає: це до останнього часу Естонія, Литва, а Латвія вже ввела. Або карликові країни, наприклад, Монако, Андорра, Ліхтенштейн, Люксембург, де і проїхати неможливо. Навіть в Німеччині, як говорять, що нібито немає плати за дороги, є плата за панорама-штрасе, є плата за проїзд через тунелі. Тобто це нормальна практика.

    В чому суть?

    — Суть: непотрібно винаходити велосипед. В усіх країнах є плата за дороги. Ми з вами всі платимо податки, за ці податки ремонтуються дороги, до речі, про те, що нібито за акциз з бензину дороги будуються і ремонтуються. Насправді, платять всі громадяни України з мита. Митниця збирає митні платежі, і в рамках, це було вчора заявлено головою Укравтодору, що шість мільярдів з митних платежів. Тобто, наприклад, багатодітна мати купує памперси — вона платить на дороги. Пенсіонер купує ліки — він платить на дороги. Всі платять на дороги. Чому іноземці, які їздять транзитом, ті ж російські автомобілі, фури, які літають з Польщу, чому вони не платять ні копійки?

    Ви пропонуєте ввести якийсь податок всім, хто їздить на європейських номерах?

    — По українських дорогах на не українських автомобілях.

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    pravda.com.ua
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    Який, і як за цим слідкувати?

    — Як у всіх країнах. Електронне зчитування, коли ти купуєш віньєтку в Європі. Потім електронна система побачила твій номер, ти їдеш по дорозі, а в електронній базі — ти не купував цю віньєтку, значить, тебе штрафують, все.

    Який саме алгоритм ви пропонуєте?

    — Конкретніше будуть вирішувати парламентарі. Я цю ідею кинув в суспільство, для того щоб суспільство самовизначилося, чи це мають бути платні автобани, чи це взагалі — плата за всі дороги.

    Цю ініціативу в ефірі "ГС" прокоментував також народний депутат від БПП, член комітету з питань податкової та митної політики Роберт Горват.

    Як вам ідея, запровадити платні дороги для машин, що мають іноземні номери?

    — Будь-яке питання можна зарегулювати, навіть наше власне життя, і те, що пропонує пан Назаренко, я з цим категорично не згоден, я вважаю, що в державі мають їздити авто лише виключно на українській реєстрації, а ми сьогодні зобов'язані під них підрегулювати законодавство, щоб люди могли під них поставити ті машини на українські номери. У жодній країні світу нема обмежень за екостандартами, ввозу машин за віком, лише у нас. Тому я кажу, можна зарегулювати любе питання до абсурду, але я вважаю, що машини треба розмитнити… Я розумію позицію пана Назаренка, але моя позиція як нардепа, як того, що протягнув №3251 півтора роки тому, є такою, що всі автомобілі мають право їздити по дорогам.

    Пан Назаренко каже, що це стосується і транзитних автівок, тобто вони також повинні будуть сплачувати якісь кошти.

    Автоюрист Владимир Караваев
    Владимир Караваев, facebook
    Еврономера. Пока власть и владельцы не понимают друг друга - юрист

    — Транзитні автівки є в Польщі, є в Бельгії, є в інших країнах, і все можна відрегулювати. Справа в тому, звідки у нас взялися ці «бляхи»? Тому що до 2016 року, поки не був прийнятий №3251, ставки акцизу, які були прийняті років 7-8 тому, перевищували нові, б/у, різниця була в десять разів, і люди почали шукати, де дешевше купити. Якщо б людина сьогодні змогла б собі розмитнити автомобіль за нормальні гроші, їй 300 раз не потрібно придумувати якісь схеми, транзит і так далі. Тому давайте вирішувати step by step: спочатку треба законодавчо дозволити людям автівки поставити на українські номери, а потім вже транзит, тимчасовий ввіз, і так далі. Відрегулювувати, відшліфовувати, але техогляд обов'язковий.

    Я ще раз повторюю: треба відрегулювати законодавчо, ви знаєте, що людина більше не заплатить, і менше не треба, щоб вона платила, треба, щоб вона платила в норму. Сьогодні, наприклад, після прийому №3251 бюджет наповнився 5,3 мільярди. 2017 рік — це 5,3 мільярди — акциз, мито і ПДВ. Цифра, яку завезли, здається, 80 тисяч машин. Не знаю точної статистики, як завозять сьогодні верблюдів, але цифри такі, десь біля 20-30 тисяч на місяць. От порахуйте, скільки було би в бюджеті грошей, якби ми не гралися з віньєтками, а дозволили любого року випуску автомобілів по закону №3251 розмитнювати сьогодні.

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    Ранее глава ОО «Авто Евро Сила» Олег Ярошевич заявил, что митинги автовладельцев на еврономерах проходят в каждом областном центре, а цель митингов — подтолкнуть власть наконец-то законодательно урегулировать растаможивание авто с еврорегистрацией.

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