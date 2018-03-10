наверх
10.03.201812:06
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    толпа

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Двое погибли в результате наезда автобуса на остановку возле метро в Москве
    Автобус въехал в толпу людей на остановке возле метро в Москве
    09:21 29.12.2017
    689
    По информации источника в экстренных службах москвы, в результате наезда на остановку общественного транспорта рейсового автобуса погибли два человека.
    В Японии вышедший из-под контроля дрон врезался в толпу. Видео
    В Японии дрон упал в толпу людей 
    04:26 09.11.2017
    224
    Шесть посетителей выставки роботехники в городе Огаки, Япония, получили ранения после того, как четырехкилограммовый дрон потерял управление и врезался в толпу.
    Автомобиль въехал в толпу в Бостоне
    Автомобиль въехал в толпу в Бостоне, есть раненые - СМИ
    21:50 03.07.2017
    526Лондон. Наезд авто на пешеходов
    Сейчас полиция идентифицирует водителя, а также выясняет причины произошедшего. О том, в каком состоянии находится водитель, пока ничего не сообщается.
    Нападение разъяренной толпы на россиянина в Канкуне. Видео
    Нападение разъяренной толпы на россиянина в Канкуне 
    02:09 21.05.2017
    299
    В мексиканском городе Канкуне разъяренная толпа напала на дом россиянина Алексея Макеева, известного своими видеороликами с оскорблениями в адрес жителей Мексики.
    Нападение на россиянина в Канкуне
    В Мексике раненный в результате нападения толпы россиянин находится в коме
    01:40 21.05.2017
    452
    По информации консула РФ в Мехико Дмитрия Болбота, россиянин Алексей Макеев в состоянии искусственной комы, у него серьезнейшая черепно-мозговая травма, он парализован.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Все теги