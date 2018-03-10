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    выставки

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 30
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    Дрон Коммандор
    В ОАЭ Украина показала перспективный боевой гибридный дрон "Коммандор"
    09:46 01.03.2018
    550
    Беспилотник "Коммандор" может выполнять полеты максимальной продолжительностью не менее 1 часа, неся при этом до 30 килограммов полезной нагрузки.
    В ОАЭ украинские конструкторы показали планирующий беспилотник-фугас
    Украина показала новый беспилотник на выставке в ОАЭ
    20:23 26.02.2018
    1058
    По информации СМИ, представленная система RAM UAV относится к разновидности систем вооружения, в которых боеприпас автономно "шатается" над заданной плоскостью в течение определенного времени в поисках цели, и атакует ее в случае обнаружения.
    Выставка военной техники ВС Украины
    Снег засыпал всю военную технику ВСУ во Львове 
    04:07 04.12.2017
    765Зима в Украине. Что ни день, то тепловой рекорд
    В воскресенье, 3 декабря, во Львовской национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного прошел День открытых дверей. Мероприятие было приурочено к 26-й годовщине Вооруженных сил Украины.
    Американка разбила экспонаты на $200 тыс, неудачно примостившись для селфи. Видео
    Американка разбила экспонаты на $200 тыс, неудачно примостившись для селфи 
    06:25 15.07.2017
    284
    В Лос-Анджелесе посетительница галереи 14th Factory разбила экспонаты стоимостью 200 тысяч долларов в время неудачной попытки сделать селфи на их фоне.
    Открытие выставки карикатур Путь Украины к безвизовому режиму с ЕС, в парке Шевченко в Киеве
    Как украинцы "ползли" к безвизу: в Киеве открылась выставка карикатур 
    21:57 10.06.2017
    826Европа открывает для украинцев свои границы
    В киевском парке Шевченко открылась выставка карикатур "Путь Украины к безвизовому режиму с ЕС". Художники в ироничной форме показали, через что пришлось пройти Украине для достижения поставленной цели.
    Всемирно известный автосалон ретро-автомобилей в Люцерне
    Всемирно известный автосалон ретро-автомобилей в Люцерне 
    04:51 05.06.2017
    116
    Всемирно известный автосалон классических автомобилей SWISS CLASSIC WORLD прошел в кантоне Люцерн в Швейцарии. Фотокореспондентам Reuters удалось побывать на этом событии.
    Солнечная фотоэлектрическая станция во Львовской области
    Впервые за 5 лет Украина будет участвовать в выставке "Экспо"
    16:41 05.05.2017
    482Украина в тисках энергозависимости
    Во время выставки Украина будет презентовать лучшие наработки, современное оборудование и материалы в сфере энергоэффективности и всех направлениях возобновляемой энергетики.
    Гиперкар С10 на выставке Top Marques в Монако
    На выставке Top Marques в Монако представили уникальный гиперкар 
    20:26 21.04.2017
    193
    Дизайнер из Сицилии Луиджи Калафьоре и его команда Calafiore Automobili построили уникальный и роскошный бензиновый гиперкар C10.
    Фестиваль тюльпанов Тайны Пасхальной писанки в Киеве
    Фестиваль тюльпанов "Тайны Пасхальной писанки" в Киеве 
    02:13 17.04.2017
    651
    Для создания цветочной выставки "Тайны Пасхальной писанки" на Певческом поле было специально выращено 200 тысяч тюльпанов 12 разновидностей. К созданию цветочных композиций приложили руку более 200 работников.
    Георгий Мурадов
    За арестом вина в Италии стоят чиновники Украины - Мурадов
    19:35 11.04.2017
    745
    По словам вице-премьера правительства Крыма Георгия Мурадова, акция направлена на подрыв добрых отношений, которые складываются между крымским регионом и Италией, и, в частности, призвана повлиять на предстоящий Ялтинский международный экономический форум.
    Выставка котов в Киеве
    Международная выставка породистых кошек в Киеве 
    18:49 04.03.2017
    2077
    В Киеве прошла международная выставка породистых кошек, где были представлены экзотические персидские, британские, бенгальские, сибирские, бурманские, абиссинская, сомалийские, сиамские и ориентальные кошки.
    Выставка Чичкана Утраченные возможности
    Повторное открытие разгромленной выставки Чичкана в Киеве 
    20:26 12.02.2017
    400
    В Киеве заново открыли выставку художника Давида Чичкана "Утраченная возможность", которую ранее разгромили неизвестные. Организаторы выставки оставили надписи и проломы в стенах, сделанные во время погрома.
    Историко-гастрономическая выставка Новый год за 100 лет
    Историко-гастрономическая выставка "Новый год за 100 лет" 
    00:41 17.12.2016
    480Год 2016, прощай! Итоги
    Интерактивная экспозиция состоит из пяти инсталляций, которые воспроизводят новогоднюю атмосферу различных периодов: начало ХХ века, 30-40-е годы, 80-е и 90-е годы прошлого века, 2017 год.
    Ножевое шоу Стальная грань в Киеве
    В воскресенье в Киеве пройдет ножевое шоу "Стальная грань" 
    05:40 06.11.2016
    460
    В программе XVII ножевого шоу "Стальная грань" запланировано большое количество тренингов и мастер-классов как по боевым искусствам, так и по медицине.
    Рекордная выставка цветов в Киеве
    Рекордная выставка цветов в Киеве 
    04:02 08.10.2016
    341
    В пятницу, 7 октября, на Певческом поле в Киеве открылась выставка цветов "Мелодия осени". 3-D инсталляция из хризантем будет занесена в Книгу рекордов Украины.
    Сотрудники полиции в РФ. Архивное фото
    Полиция РФ начала проверку по заявлениям о выставке "с фото голых детей"
    15:24 26.09.2016
    371
    Заявители требовали проверить выставку, поскольку на ней якобы были представлены фотографии обнаженных детей. Однако полицейские, выезжавшие с проверкой, таких фотографий не обнаружили.
    Демонтаж экспозиции произведений И. К. Айвазовского для отправки на выставку в Третьяковскую галерею
    Крым отправил 38 работ Айвазовского в Третьяковскую галерею в Москву
    02:16 13.07.2016
    554Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    По словам министра культуры Крыма Арины Новосельской, тридцать восемь работ Айвазовского отправлены 11 июля со всеми охранными обязательствами и страховкой в Москву в Третьяковскую галерею.
    Уникальные шоколадные писанки Мукачево
    Уникальные шоколадные писанки Мукачево 
    05:17 01.05.2016
    127
    На выставку шоколадных писанок в Мукачево ушло около 100 кг различного шоколада. Все скульптуры - от гигантских тематических писанок до найменьших - создавала команда 5 шоколатье кондитерского дома в течение недели. Кроме собственно шоколадных скульптур и сладостей, экспозицию украсили тематическим декором.
    Ножевое шоу Стальная Грань в Киеве
    Ножевое шоу "Стальная Грань" в Киеве 
    03:47 24.04.2016
    1035
    В воскресенье, в выставочном центре АККО Интернешнл пройдет ножевое шоу "Стальная Грань". В рамках шоу будут проведены разнообразные мастер-классы, лекции, семинары, яркие показательные выступления и конкурсы.
    Китай - Пекин
    В Пекине открылась выставка работ Фаберже
    08:36 16.04.2016
    104
    Согласно информации, выставка проходит на территории государственного музея "Гугун" (Запретный город). Для зрителей выставлены 234 работы мастера из коллекции Виргинского музея изящных искусств.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    В ОАЭ украинские конструкторы показали планирующий беспилотник-фугас
    Украина показала новый беспилотник на выставке в ОАЭ
    20:23 26.02.2018
    1058
    По информации СМИ, представленная система RAM UAV относится к разновидности систем вооружения, в которых боеприпас автономно "шатается" над заданной плоскостью в течение определенного времени в поисках цели, и атакует ее в случае обнаружения.
    Дрон Коммандор
    В ОАЭ Украина показала перспективный боевой гибридный дрон "Коммандор"
    09:46 01.03.2018
    550
    Беспилотник "Коммандор" может выполнять полеты максимальной продолжительностью не менее 1 часа, неся при этом до 30 килограммов полезной нагрузки.
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