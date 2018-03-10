По информации СМИ, представленная система RAM UAV относится к разновидности систем вооружения, в которых боеприпас автономно "шатается" над заданной плоскостью в течение определенного времени в поисках цели, и атакует ее в случае обнаружения.
В воскресенье, 3 декабря, во Львовской национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного прошел День открытых дверей. Мероприятие было приурочено к 26-й годовщине Вооруженных сил Украины.
В киевском парке Шевченко открылась выставка карикатур "Путь Украины к безвизовому режиму с ЕС". Художники в ироничной форме показали, через что пришлось пройти Украине для достижения поставленной цели.
Для создания цветочной выставки "Тайны Пасхальной писанки" на Певческом поле было специально выращено 200 тысяч тюльпанов 12 разновидностей. К созданию цветочных композиций приложили руку более 200 работников.
По словам вице-премьера правительства Крыма Георгия Мурадова, акция направлена на подрыв добрых отношений, которые складываются между крымским регионом и Италией, и, в частности, призвана повлиять на предстоящий Ялтинский международный экономический форум.
В Киеве прошла международная выставка породистых кошек, где были представлены экзотические персидские, британские, бенгальские, сибирские, бурманские, абиссинская, сомалийские, сиамские и ориентальные кошки.
В Киеве заново открыли выставку художника Давида Чичкана "Утраченная возможность", которую ранее разгромили неизвестные. Организаторы выставки оставили надписи и проломы в стенах, сделанные во время погрома.
На выставку шоколадных писанок в Мукачево ушло около 100 кг различного шоколада. Все скульптуры - от гигантских тематических писанок до найменьших - создавала команда 5 шоколатье кондитерского дома в течение недели.
Кроме собственно шоколадных скульптур и сладостей, экспозицию украсили тематическим декором.
В воскресенье, в выставочном центре АККО Интернешнл пройдет ножевое шоу "Стальная Грань". В рамках шоу будут проведены разнообразные мастер-классы, лекции, семинары, яркие показательные выступления и конкурсы.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
По информации СМИ, представленная система RAM UAV относится к разновидности систем вооружения, в которых боеприпас автономно "шатается" над заданной плоскостью в течение определенного времени в поисках цели, и атакует ее в случае обнаружения.