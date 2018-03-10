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    Иван Айвазовский

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Феодосийская картинная галерея имени И. К. Айвазовского
    Был ли Айвазовский украинцем?
    11:41 03.08.2017
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    Хорошо, что Айвазовский не попал под декоммунизацию. Во времена нынешние его бы наверняка внесли на сайт "Миротворец" и запретили бы въезд на Украину – пребывание в Крыму, который числится "оккупированной территорией".
    Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
    Порошенко в тени Айвазовского
    17:47 31.07.2017
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    Украине есть чем гордиться. Эта славная земля дала миру немало гениев. О многих из них хорошо бы сказать особо, других – вспомнить, а творчество их в полной мере исследовать.
    Демонтаж экспозиции произведений И. К. Айвазовского для отправки на выставку в Третьяковскую галерею
    Крым отправил 38 работ Айвазовского в Третьяковскую галерею в Москву
    02:16 13.07.2016
    554Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    По словам министра культуры Крыма Арины Новосельской, тридцать восемь работ Айвазовского отправлены 11 июля со всеми охранными обязательствами и страховкой в Москву в Третьяковскую галерею.
    Показ произведений искусства аукционного дома Bonhams. Архивное фото
    Картины Рериха и Айвазовского выставили на торги в Лондоне
    09:47 07.11.2014
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    На аукционе будут представлены также 11 картин Николая Рериха, хранившихся в частных собраниях. Самой дорогой картиной Рериха на данный момент является полотно "Труды Богоматери".
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Охрименко: что случилось с золото-валютными резервами Украины в феврале?
    15:32 09.03.2018
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    Согласно данным Нацбанка за февраль 2018 года, НБУ выкупил на межбанке около 400 миллионов долларов. Частично, это деньги "гастарбайтеров", которые перечислили валюту в Украину и поменяли на гривну, указывает Александр Охрименко.
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