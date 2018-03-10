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    Книга рекордов Украины

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Рекордная выставка цветов в Киеве
    Рекордная выставка цветов в Киеве 
    04:02 08.10.2016
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    В пятницу, 7 октября, на Певческом поле в Киеве открылась выставка цветов "Мелодия осени". 3-D инсталляция из хризантем будет занесена в Книгу рекордов Украины.
    Самая пышногрудая девушка Украины. Видео
    Самая пышногрудая девушка Украины 
    06:25 13.02.2016
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    Жительница Полтавы Анна Рекало попала в Книгу рекордов Украины за самую пышную грудь 11-го размера объемом 128 см. Рекорд зафиксировали в Книге рекордов.
    Рекордсменка Украины девушка из Полтавы с грудью 11-го размера
    Рекордсменка Украины - девушка из Полтавы с грудью 11-го размера 
    05:51 13.02.2016
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    Полтавчанка Анна Рекало имеет грудь 11-го размера объемом 128 см, хотя в семье раньше таких пышных форм не замечали. Она обращалась даже к эндокринологу, но никто не смог объяснить этот феномен.
    28-летняя полтавская девушка с пышной грудью 11-го размера
    Рекорд Украины: 28-летняя полтавская девушка с грудью 11-го размера
    04:31 13.02.2016
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    Полтавчанка Анна Рекало имеет грудь 11-го размера объемом 128 см, хотя в семье раньше таких пышных форм не замечали. Она обращалась даже к эндокринологу, но никто не смог объяснить этот феномен.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    21:21 09.03.2018
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    01:29 10.03.2018
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    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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