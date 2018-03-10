В контексте продвижения НАТО, подразделений Пентагона на восток Европы представители Пентагона заявляют о планах увеличения военного присутствия США в Европе на "ротационной основе" и переброске на европейский континент новой военной техники.
Около 11 часов в Луганской области украинские военные отвели первые танки. В ходе отвода силы АТО передислоцируют танки Т-64 и Т-72, противотанковые пушки Д-48 и Д-44 калибра 85 миллиметров и минометов 2Б-9 82-миллиметрового калибра, сообщает пресс-центр АТО.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
В контексте продвижения НАТО, подразделений Пентагона на восток Европы представители Пентагона заявляют о планах увеличения военного присутствия США в Европе на "ротационной основе" и переброске на европейский континент новой военной техники.