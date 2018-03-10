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    танк

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 10
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    Пентагон
    Пентагон анонсировал переброску танков и ракет в Европу
    11:35 19.02.2018
    11625
    В контексте продвижения НАТО, подразделений Пентагона на восток Европы представители Пентагона заявляют о планах увеличения военного присутствия США в Европе на "ротационной основе" и переброске на европейский континент новой военной техники.
    Украинские военнослужащие. Архивное фото
    Танки непригодны, боеприпасов — дефицит. Реалии украинской армии
    19:08 14.12.2017
    2980
    Украинская армия, которая, по утверждению главы государства, — одна из сильнейших в Европе, переживает острую нехватку боеприпасов, техника — устарела, а армейские палатки уже непригодны для жизни.
    Танки в Донбассе
    Военные применят танки и артиллерию при эскалации в Донбассе - Минобороны
    15:50 09.08.2017
    1019Донбасс: новое перемирие
    Как сообщается, руководство АТО может одобрить решение о подведении к линии фронта на боевые позиции и применении танков, артиллерии и другого вооружения для сохранения линия разграничения.
    Украинские танкисты заняли предпоследнее место в танковом биатлоне НАТО
    Танковый биатлон НАТО: Украина заняла предпоследнее место 
    19:39 13.05.2017
    5151
    Завершились международные танковые соревнования "Сильная Европа" - Strong Europe Tank Challenge 2017, которые с 7 по 12 мая проходили на полигоне в немецком городе Графенвир.
    На юге Тайваня танк CM11 упал в реку
    Танк упал в реку на учениях на Тайване, есть погибшие военные
    23:29 16.08.2016
    91
    Инцидент произошел в уезде Пиндун. В момент происшествия в танке находились пять человек. Механик-водитель танка смог самостоятельно выбраться из машины, не получив травм.
    Миссия ОБСЕ
    Киев сообщил ОБСЕ о танках и САУ в Донбассе - Минобороны
    15:31 01.05.2016
    754Снова стреляли: обострение в зоне АТО.
    Согласно информации пресс-центра главного управления разведки Минобороны Украины, танки и самоходные артиллерийские установки размещены в ряде районов на Донбассе, в частности, вблизи Донецка.
    Отвод вооружений ВСУ калибром менее 100 мм в Луганской области (село Нижнее)
    ВСУ отвели первые танки от линии фронта в Луганской области
    19:22 05.10.2015
    237Донбасс - Минск: отвод вооружений
    Около 11 часов в Луганской области украинские военные отвели первые танки. В ходе отвода силы АТО передислоцируют танки Т-64 и Т-72, противотанковые пушки Д-48 и Д-44 калибра 85 миллиметров и минометов 2Б-9 82-миллиметрового калибра, сообщает пресс-центр АТО.
    Львовский бронетанковый ремонтный завод
    Львовский бронетанковый завод восстановил более 100 единиц военной техники 
    08:41 09.08.2015
    859Демилитаризация Донбасса
    Львовский бронетанковый завод отказывается от международных контрактов и готовит государственный заказ. До конца года на заводе планируют завершить капитальный ремонт еще около 70 машин.
    Бойцы ополчения ДНР. Архивное фото
    В ДНР заявляют, что отвели от линии соприкосновения 41 танк и 84 БМП
    19:43 19.07.2015
    270Демилитаризация Донбасса
    Об отведении от линии соприкосновения вооружения - 41 танка и 84 БМП - сообщил в воскресенье замначальника штаба ополчения Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
    Автомобили ОБСЕ
    ОБСЕ зафиксировала 30 танков ДНР возле линии соприкосновения
    20:06 09.05.2015
    507Донбасс. Переговоры Путин - Керри - Лавров.
    Согласно информации, три танка на территории, контролируемой Киевом, и 30 танков на контролируемой ДНР территории зафиксировал беспилотный летательный аппарат СММ.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Пентагон
    Пентагон анонсировал переброску танков и ракет в Европу
    11:35 19.02.2018
    11625
    В контексте продвижения НАТО, подразделений Пентагона на восток Европы представители Пентагона заявляют о планах увеличения военного присутствия США в Европе на "ротационной основе" и переброске на европейский континент новой военной техники.
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