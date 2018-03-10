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    изобретения

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Китай создает гиперзвуковой самолет
    Китай строит самолет, который долетит из Пекина в Нью-Йорк за пару часов
    15:18 28.02.2018
    624
    Группа ученых из Китайской академии наук отмечает, что самолет сможет доставлять пассажиров или грузы из Пекина в Нью-Йорк всего за пару часов (на данный момент такое путешествие занимает около 14 часов).
    Миниатюрный телефон Zanco Tiny T1
    В Великобритании изобретатель миниатюрных мобилок попал в опалу
    18:54 05.01.2018
    167
    Моя компания не оправдывает никого, кто нарушает британский закон, мы не делаем эти телефоны для преступников, мы делаем их для детей и для всех, кто желает их иметь, заявляет изобретатель.
    DARPA запукает в продажу революционный протез руки. Видео
    Запущен в производство революционный протез руки 
    05:12 25.12.2016
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    Разработчики Mobius Bionics сумели привлечь внимание миллионов пользователей. Компания назвала бионический протез в честь главного героя "Звездных войн" Люка Скайуокера.
    Многоцелевой авиационный комплекс Горлица
    "Укроборонпром" показал свои новейшие разработки
    01:59 30.08.2016
    776
    По информации пресс-службы "Укроборонпрома", были представлены многоцелевой авиационный комплекс "Горлица" и дистанционно управляемый минибронетранспортер "Фантом".
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Китай создает гиперзвуковой самолет
    Китай строит самолет, который долетит из Пекина в Нью-Йорк за пару часов
    15:18 28.02.2018
    624
    Группа ученых из Китайской академии наук отмечает, что самолет сможет доставлять пассажиров или грузы из Пекина в Нью-Йорк всего за пару часов (на данный момент такое путешествие занимает около 14 часов).
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