В Великобритании изобретатель миниатюрных мобилок попал в опалу

РИА Новости Украина

Британский предприниматель в области телекоммуникаций, выпустивший на рынок сотовый телефон высотой с пальчиковую батарейку, предложил свою помощь властям после того, как министр юстиции Дэвид Лидингтон (David Lidington) призвал интернет-торговцев прекратить продажу мини-телефонов, которые можно тайком пронести в тюрьму.

Лидингтон считает, что миниатюрные телефоны типа Zanco Tiny T1, который весит всего 13 грамм и может быть спрятан в ладони, могут проноситься в тюрьмы и использоваться преступниками для общения с сообщниками на свободе.

Tiny T1 имеет 0,49-дюймовый OLED-экран с разрешением 64x12 пикселей и может хранить до 300 телефонных номеров.

"Совершенно очевидно, что эти миниатюрные телефоны рекламируются и продаются в целях контрабанды. Вот почему сегодня я призываю интернет-магазины и торговые сайты перестать рекламировать изделия, которые могут ускользнуть от властей тюрем", сказал Лидингтон в понедельник, 18 декабря.

Он заявил, что телефоны были главной головной болью для тюремных властей.

"Контроль за торговлей наркотиками и мобильными телефонами связан со слежкой за криминальными группировками и цепочками поставок, действующими как за пределами тюремных стен, так и внутри самих тюрем", сказал министр.

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Британский бизнесмен Шазад Талиб (Shazad Talib), который при помощи Kickstarter запустил производство мини-телефонов Zanco Tiny T1, опроверг обвинения в том, что он создал эти устройства для использования в тюрьмах, и выразил глубокое разочарование реакцией британского правительства.

"Меня уважают в 50 странах мира, но, к сожалению, не в моей собственной. Я думал, что Великобритания будет счастлива и будет гордиться мною", сказал Талиб, который родился и вырос в городе Брэдфорд, но в настоящее время живет и работает в китайском городе Шэньчжэн.

"Я согласен с министром юстиции в том, что эти телефоны не должны проноситься в тюрьмы, но их можно использовать для блокировки телефонных звонков, идущих оттуда. Меня очень расстраивает вся эта реакция. Daily Mail пишет обо мне всякую чушь", — сказал Талиб в интервью Sputnik о статье, появившейся на сайте британской газеты.

Шазад Талиб даже предложил свою помощь в блокировке сигналов сотовых телефонов в английских тюрьмах.

"Если правительство не знает, как это сделать, пусть спросят меня, и я сделаю это. Если им нужна моя поддержка, я помогу. Моя компания может сделать такое устройство", — считает Талиб.

"Моя компания не оправдывает никого, кто нарушает британский закон, мы не делаем эти телефоны для преступников, мы делаем их для детей и для всех, кто желает их иметь", добавил он.

Несколько известных веб-сайтов рекламируют другие миниатюрные телефоны, как "Beat the Boss" (отсылка к стулу BOSS (Body Orifice Security Scanner), на которых сажают заключенных для того, чтобы убедиться в том, что они не прячут мобильный телефон или SIM-карту внутри своего тела.

Талиб отметил, что так как крошечный T1 содержит металлические детали, он будет легко обнаружен.

В прошлом году тюремные власти Великобритании изъяли у заключенных более 13 000 мобильных телефонов и сим-карт; десять лет назад число было гораздо ниже — 3 473 изъятых телефонов и сим-карт.

Министерство юстиции утверждает, что оно работает с операторами сотовых телефонов по технологии блокировки телефонных сигналов.