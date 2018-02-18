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    Минобороны России показало испытание новейшего комплекса ПВО

    (обновлено: )26120
    В Астраханской области на полигоне Капустин Яр прошли испытания опытного образца ЗРК "Тор-М2ДТ". Запуск зенитных ракет осуществлялся в условиях активных радиопомех, при этом мишени имитировали поведение воздушных объектов потенциального противника.
    Канал Минобороны России на Youtube

    На испытаниях протестировали точность наведения комплекса при стрельбе очередью. "Тор-М2ДТ" должен пройти проверку при перевозке воздушным транспортом и климатические испытания в Арктике. Yовый ЗРК заступит на боевое дежурство в 2018 году.

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    Зенитно-ракетный комплекс "Тор-М2ДТ" впервые представили в 2017 году на Параде Победы. Комплекс входит в систему ЗРК "Тор-М2", аббревиатура ДТ означает "двухзвенный тягач". Он в состоянии обеспечить успешное решение боевых задач в любой обстановке, даже в условиях активного радиоэлектронного противодействия. Отмечается, что ЗРК способен поражать четыре цели одновременно.

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