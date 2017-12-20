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    В Грузии разместили французскую систему ПВО

    (обновлено: )12312
    Министр обороны Грузии Леван Изория уже заявил, что воздушное пространство страны должно быть более защищено. Грузия продолжить сотрудничество с Францией в этом направлении.
    Система ПВО С-300ВМ Антей-2500
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 20 дек – РИА Новости Украина. Французская система противовоздушной обороны уже размещена в Грузии, заявил в среду министр обороны Леван Изория на комитетских слушаниях в парламенте.

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    Соглашения между Грузией и Францией о закупках системы противовоздушной обороны были подписаны еще летом 2015 года. Министр в текущем году несколько раз посещал Францию, где провел переговоры с коллегами по данному вопросу и осмотрел заводы, выпускающие противовоздушные системы.

    "Мы приобрели техническое оборудование, которое уже находится в Грузии… Мы сделаем все возможное, чтобы в рамках первой фазы сотрудничества наше воздушное пространство было более защищено, и мы готовы продолжить работу над второй фазой с нашими французскими коллегами", — заявил министр.

    Он добавил, что вторая фаза предусматривает переподготовку французской стороной грузинских офицеров, которые будут управлять ПВО.

    Ранее министерство национальной обороны Польши и министерство обороны США подписали соглашение о поставке Варшаве систем ПВО Patriot.

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