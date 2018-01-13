наверх
13.01.201814:41
Курсы валют НБУ
  • USD28.45+ 0.12
  • EUR34.18+ 0.21
Рубрики
Ещё
    Россия

    Еще один российский зенитно-ракетный дивизион заступил на дежурство в Крыму

    (обновлено: )428181
    Дивизион зенитно-ракетного комплекса С-400 в первую очередь будет контролировать воздушное пространство над Чонгаром и Армянском на границе с Украиной.
    Полк С-400 заступил на боевое дежурство в Крыму
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 13 янв — РИА Новости Украина. Российские боевые расчеты зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-400 "Триумф" заступили в субботу на боевое дежурство по противовоздушной обороне на крымском мысе Фиолент под Севастополем, передает РИА Новости.

    Дивизион С-400 Триумф заступил на боевое дежурство в Крыму. Видео
    Канал RT на Youtube
    Дивизион С-400 "Триумф" заступил на боевое дежурство в Крыму

    Командующий российской генерал-лейтенант Виктор Севостьянов вручил соответствующий приказ командиру зенитно-ракетного полка. Боевые расчеты входят в состав зенитного ракетного полка соединения противовоздушной обороны армии ВВС и ПВО Южного военного округа РФ.

    В ходе выполнения боевой задачи по охране воздушного пространства Крыма боевые расчеты выдвинулись на позиции, развернули пусковые установки, осуществили топопривязку и ориентирование комплексов на местности, начав обнаружение и отслеживание целей.

    Ранее пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков комментировал размещение комплекса в Крыму, отметив, что принятие российской стороной мер по обеспечению своей безопасности не должно восприниматься как угроза кому-либо, у России есть полное суверенное право на такие меры.

    В январе 2017 года первый дивизион С-400 развернули в районе Феодосии. Новый, второй дивизион зенитно-ракетного комплекса С-400, дислоцированный в Севастополе, в первую очередь будет контролировать воздушное пространство над Чонгаром и Армянском на границе с Украиной, сообщал источник в силовых структурах полуострова.

    Российская армия с 2015 года получила 16 полков, вооруженных зенитной ракетной системой С-400 "Триумф", в 2018 году на вооружение армии поступит 10 дивизионов ЗРК С-400, заявил ранее министр обороны России Сергей Шойгу.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    В Запорожье мужчина, выпав из окна, упал на ребенка
    Атака на УПЦ МП: скандал в Запорожье набирает обороты
    ВМС Украины
    Возврат боевой техники из Крыма: согласится ли Украина?
    Вывеска на здании Министерства финансов Украины
    Курс гривны летит в пропасть
    Вакцинация от кори
    Вспышка кори в Украине: тысячи заболевших