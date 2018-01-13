Еще один российский зенитно-ракетный дивизион заступил на дежурство в Крыму

КИЕВ, 13 янв — РИА Новости Украина. Российские боевые расчеты зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-400 "Триумф" заступили в субботу на боевое дежурство по противовоздушной обороне на крымском мысе Фиолент под Севастополем, передает РИА Новости.

Командующий российской генерал-лейтенант Виктор Севостьянов вручил соответствующий приказ командиру зенитно-ракетного полка. Боевые расчеты входят в состав зенитного ракетного полка соединения противовоздушной обороны армии ВВС и ПВО Южного военного округа РФ.

В ходе выполнения боевой задачи по охране воздушного пространства Крыма боевые расчеты выдвинулись на позиции, развернули пусковые установки, осуществили топопривязку и ориентирование комплексов на местности, начав обнаружение и отслеживание целей.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков комментировал размещение комплекса в Крыму, отметив, что принятие российской стороной мер по обеспечению своей безопасности не должно восприниматься как угроза кому-либо, у России есть полное суверенное право на такие меры.

В январе 2017 года первый дивизион С-400 развернули в районе Феодосии. Новый, второй дивизион зенитно-ракетного комплекса С-400, дислоцированный в Севастополе, в первую очередь будет контролировать воздушное пространство над Чонгаром и Армянском на границе с Украиной, сообщал источник в силовых структурах полуострова.

Российская армия с 2015 года получила 16 полков, вооруженных зенитной ракетной системой С-400 "Триумф", в 2018 году на вооружение армии поступит 10 дивизионов ЗРК С-400, заявил ранее министр обороны России Сергей Шойгу.