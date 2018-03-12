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    В мире

    В Руанде молния ударила в церковь. Погибли 16 человек, сотни раненые

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    Не менее 16 человек погибли в результате инцидента, большинство из них скончались на месте. По данным местных властей, 140 человек были госпитализированы.
    Молния
    RIA News Иван Макеев

    КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. Не менее 16 человек погибли, десятки получили ранения в результате удара молнии по церкви в Руанде, сообщает издание Mena FN со ссылкой на местные власти.

    Момент удара молнии в самолет попало на видео. Видео
    Valk Aviation/Youtube
    Момент удара молнии в самолет попал на видео

    Как пишет издание, молния ударила в церковь в населенном пункте Нярюгуру.

    Не менее 16 человек погибли в результате инцидента, большинство из них скончались на месте. По данным местных властей, 140 человек были госпитализированы.

    Отмечается, что другим ударом молнии в этом же районе был убит еще один человек.

    Ранее сообщалось, что в самолет авиакомпании Wizz Air рейса W66401, летевший из грузинского города Кутаиси в греческий город Кавала, попала молния. Борт был перенаправлен в международный аэропорт Софии.

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