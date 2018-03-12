В Руанде молния ударила в церковь. Погибли 16 человек, сотни раненые

КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. Не менее 16 человек погибли, десятки получили ранения в результате удара молнии по церкви в Руанде, сообщает издание Mena FN со ссылкой на местные власти.
Как пишет издание, молния ударила в церковь в населенном пункте Нярюгуру.
Не менее 16 человек погибли в результате инцидента, большинство из них скончались на месте. По данным местных властей, 140 человек были госпитализированы.
Отмечается, что другим ударом молнии в этом же районе был убит еще один человек.
Ранее сообщалось, что в самолет авиакомпании Wizz Air рейса W66401, летевший из грузинского города Кутаиси в греческий город Кавала, попала молния. Борт был перенаправлен в международный аэропорт Софии.