Мировые СМИ посвящают первые полосы своих изданий самым громким событиям. В понедельник пишут о призыве Трампа прекратить "охоту на ведьм", о неожиданной отставке Масуда Барзани и митингах независимости в Барселоне.
На севере Польши погиб водитель автомобиля, врезавшегося в упавшее на проезжую часть дерево. Еще один мужчина погиб в юго-западной части страны после того, как на его машину упало дерево. В Чехии в результате падения деревьев погибли мужчина и женщина.
По данным Национального центра по слежению за ураганами, шторм проходит над сушей в районе устья реки Миссисиппи. Ему присвоена первая категрия мощности, максимальная скорость ветра составляет 140 километров в час.
Мировые СМИ анализируют дебаты по поводу "иранского соглашения" в ООН, приводят подробности расследования о "вмешательстве РФ" в американские выборы, а также следят за ситуацией в Пуэрто-Рико, где люди остались без электричества после урагана.
Вопреки ожиданиям, самый популярный снимок в социальных сетях среди множества фотографий ураганных дней на острове Свободы запечатлел не огромные волны на набережной Гаваны и не последствия сильнейшего ветра, сметающего всё на своем пути.
По информации Центра предупреждения ураганов США, в настоящий момент ураган продвигается на северо-западном направлении со скоростью почти 24 километра в час, находясь в 225 километрах к северо-востоку от острова Барбадос.
Ситуация в Майями, который затрагивает ураган "Ирма", достаточно напряженная, во многих зданиях нет электричества, водоснабжения, не работают лифты, сказал РИА Новости проживающий в городе специалист по недвижимости Александр.
По прогнозам властей, от урагана в той или иной степени могут пострадать более 30 миллионов человек. Эвакуации подлежат 6,3 миллиона жителей Флориды. Около 114 тысяч человек размещено в 500 временных убежищах.
Ураган достигнет американского берега при максимальной скорости ветра 205 километров в час и средней скорости 190 километров в час. Синоптики предупреждают о 60% вероятности возникновения разрушительных торнадо на территории штата по пути следования урагана.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".