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    ураган

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 83
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    На Францию обрушился шторм Элеонор
    Во Франции сообщили о первых жертвах и пострадавших урагана
    20:20 03.01.2018
    173Суперштормы накрыли Европу
    По информации СМИ, в департаменте Верхняя Савойя на лыжника упало дерево, в результате чего он скончался. От урагана пострадали еще 15 человек, состояние четырех из них оценивается как тяжелое.
    Ураган в Центральной Европе
    ТОП событий в мире 30 октября: ураган "Герварт", митинги в Барселоне
    16:10 30.10.2017
    112
    Мировые СМИ посвящают первые полосы своих изданий самым громким событиям. В понедельник пишут о призыве Трампа прекратить "охоту на ведьм", о неожиданной отставке Масуда Барзани и митингах независимости в Барселоне.
    Ураган Герварт в Германии
    Увеличилось количество жертв урагана "Герварт" в Европе
    03:56 30.10.2017
    1559
    На севере Польши погиб водитель автомобиля, врезавшегося в упавшее на проезжую часть дерево. Еще один мужчина погиб в юго-западной части страны после того, как на его машину упало дерево. В Чехии в результате падения деревьев погибли мужчина и женщина.
    Грузовое судно Glory Amsterdam
    Грузовое судно село на мель в Северном море
    03:12 30.10.2017
    171
    На борту 225-метрового судна Glory Amsterdam нет груза. Инцидент произошел после заправки. На борту находится 1800 тонн дизельного топлива и 140 тонн судового топлива.
    Панамское досье. На месте гибели журналистки Дафни Каруаны Гализии на Мальте
    Мировые тренды: гибель журналистки, тайфун "Офелия", секс-скандал в Голливуде
    15:20 17.10.2017
    129
    Мировые СМИ посвящают свои передовицы главным событиям: контроль Ирака над Киркуком, гибели мальтийской журналистки, буйству урагана "Офелия" в Ирландии.
    Ураган Ксавьер в Германии
    Мгновенная карма. Как "Ксавье" парализовал Берлин
    08:14 09.10.2017
    444
    Ветви и деревья падали на автомобили, дома, железнодорожные пути и на людей - погибла одна женщина. В аэропортах были отменены все рейсы.
    В США готовятся к урагану. Архивное фото
    Новый ураган вышел на побережье США
    05:55 08.10.2017
    384
    По данным Национального центра по слежению за ураганами, шторм проходит над сушей в районе устья реки Миссисиппи. Ему присвоена первая категрия мощности, максимальная скорость ветра составляет 140 километров в час.
    Посадка пассажирского авиалайнера в Дюссельдорфе во время урагана. Видео
    Посадка пассажирского авиалайнера в Дюссельдорфе во время урагана 
    19:12 06.10.2017
    992
    Пилот пассажирского самолета Airbus А380 авиакомпании Emirates Airline сумел посадить авиалайнер в аэропорту Дюссельдорфа прямо во время урагана "Ксавьер".
    Последствия урагана Мария
    США вне опасности. Ураган "Мария" ослаб до первой категории
    06:50 25.09.2017
    116
    По информации Национального центра США по предупреждению ураганов, максимальная скорость ветра снизилась до 150 километров в час. В ближайшие двое суток ожидается дальнейшее ослабление урагана.
    Дональд Трамп выступает на ГА ООН
    О чем пишут в мире: иранское соглашение в ООН, проблемы с часами Apple
    15:14 21.09.2017
    71
    Мировые СМИ анализируют дебаты по поводу "иранского соглашения" в ООН, приводят подробности расследования о "вмешательстве РФ" в американские выборы, а также следят за ситуацией в Пуэрто-Рико, где люди остались без электричества после урагана.
    Последствия урагана Мария
    Ураган "Мария" разрушил то, что осталось после "Ирмы" 
    14:14 21.09.2017
    1309
    Пуэрто-Рико погрузился во тьму из-за "Марии". Пришедший на остров ураган срывал крыши домов, валил деревья и раскидывал фрагменты строений по пляжу и дорогам.
    Ураган Мария в Атлантическом океане
    О чем говорят в мире: "Мария" пятой категории, мечты Трампа
    13:17 19.09.2017
    397
    Мировые СМИ пишут о параде во Франции, впечатлившем Трампа, о высылке посла КНДР из Испании, опасности урагана "Мария", а также о загадочном случае в Швейцарии.
    Ураган Ирма на Кубе
    Так выглядит надежда. Самая популярная фотография урагана "Ирма" на Кубе
    11:54 18.09.2017
    2758
    Вопреки ожиданиям, самый популярный снимок в социальных сетях среди множества фотографий ураганных дней на острове Свободы запечатлел не огромные волны на набережной Гаваны и не последствия сильнейшего ветра, сметающего всё на своем пути.
    Последствия урагана Ирма
    Тропический шторм "Мария" в Атлантике усилился до урагана
    01:51 18.09.2017
    389В Украину движется смертельный ураган
    По информации Центра предупреждения ураганов США, в настоящий момент ураган продвигается на северо-западном направлении со скоростью почти 24 километра в час, находясь в 225 километрах к северо-востоку от острова Барбадос.
    Нефтяной терминал. Архивное фото
    Ураган на рынке нефти после "Харви" и "Ирмы"
    17:32 14.09.2017
    9510В Украину движется смертельный ураган
    Цены на нефть находятся в зоне волатильности на фоне противоречивых оценок последствий ураганов "Харви" и "Ирма", а также ситуации вокруг КНДР.
    Ураган «Ирма» атаковал Флориду
    ТОП мировых событий: санкции ООН, последствия "Ирмы", штраф Google
    15:30 12.09.2017
    96В Украину движется смертельный ураган
    Мировые СМИ посвящают свои центральные публикации революционному решению СБ ООН по Северной Корее, спорному законопроекту премьера Великобритании Мэй и сенсационно большому штрафу Google.
    Ураган в Майами. Окна ходят ходуном, электричества нет, лифты не работают. Видео
    Ураган в Майами. Окна ходят ходуном, электричества нет, лифты не работают 
    01:50 11.09.2017
    2125В Украину движется смертельный ураган
    Ситуация в Майями, который затрагивает ураган "Ирма", достаточно напряженная, во многих зданиях нет электричества, водоснабжения, не работают лифты, сказал РИА Новости проживающий в городе специалист по недвижимости Александр.
    Эвакуированные люди из эпицентра урагана во Флориде
    Ураган "Ирма" добрался до Флориды
    23:14 10.09.2017
    633В Украину движется смертельный ураган
    По прогнозам властей, от урагана в той или иной степени могут пострадать более 30 миллионов человек. Эвакуации подлежат 6,3 миллиона жителей Флориды. Около 114 тысяч человек размещено в 500 временных убежищах.
    Ураган Ирма приближается к южным границам США. Видео
    Ураган "Ирма" приближается к южным границам США 
    06:30 10.09.2017
    2812В Украину движется смертельный ураган
    Ураган "Ирма" приближается к южной границе США и находится примерно в 170 километрах к юго-востоку от этого населённого Ки-Уэст, сообщает в воскресенье Национальная метеорологическая служба США.
    Ураган Ирма в Пуэрто-Плата. Архивное фото
    Мощнейший ураган "Ирма" надвигается на Флориду
    02:01 10.09.2017
    507В Украину движется смертельный ураган
    Ураган достигнет американского берега при максимальной скорости ветра 205 километров в час и средней скорости 190 километров в час. Синоптики предупреждают о 60% вероятности возникновения разрушительных торнадо на территории штата по пути следования урагана.
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