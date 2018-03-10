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На севере Польши погиб водитель автомобиля, врезавшегося в упавшее на проезжую часть дерево. Еще один мужчина погиб в юго-западной части страны после того, как на его машину упало дерево. В Чехии в результате падения деревьев погибли мужчина и женщина.