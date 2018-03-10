"Наши американские партнеры понимают, что Либерия не сможет справиться с Эбола самостоятельно. Я надеюсь, что решение США побудит к действиям остальное мировое сообщество", - сказала президент Либерии.
Президент Либерии Эллен Джонсон-Серлиф уволила 10 высокопоставленных чиновников за то, что те не оказали помощь стране в борьбе с разразившейся лихорадкой Эбола, передает телеканал NBC в ночь на понедельник.
"С начала распространения лихорадки Эбола у нас не было средств защиты для работы. В результате множество докторов заразились вирусом. Мы останемся дома, пока не получим средства индивидуальной защиты", - заявил представитель бастующих Джон Тугбех.
Три африканских врача с диагнозом смертельной лихорадки Эбола проходят лечение экспериментальной вакциной ZMapp, передает агентство Рейтер со ссылкой на заявления двух врачей из либерийской столицы Монровия.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".