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    ЛИБЕРИЯ

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 23
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    Либерия
    Либерия призвала мировые страны помочь в борьбе с лихорадкой Эбола
    04:23 18.09.2014
    67Вирус Эбола шагает по планете
    "Наши американские партнеры понимают, что Либерия не сможет справиться с Эбола самостоятельно. Я надеюсь, что решение США побудит к действиям остальное мировое сообщество", - сказала президент Либерии.
    Ситуация с лихорадкой Эбола в Африке. Архивное фото
    Француженку, заболевшую лихорадкой Эбола, доставят самолетом на родину
    00:16 18.09.2014
    52Вирус Эбола шагает по планете
    Сотрудница международной организации "Врачи без границ", работавшая в Либерии, стала первой среди граждан Франции, заболевшей лихорадкой Эбола.
    Заседание СБ ООН
    Совбез ООН проведет экстренное заседание из-за вспышки вируса Эбола
    22:55 15.09.2014
    75Вирус Эбола шагает по планете
    "Из-за все более зловещей ситуации, особенно в Либерии, Сьерра-Леоне и Гвинее, Соединенные Штаты запросили проведение чрезвычайной встречи Совета Безопасности в четверг, 18 сентября", - сказала Пауэр.
    Эбола: страны координируют меры борьбы. Видео
    Президент Либерии уволила 10 чиновников за бездействие в борьбе с Эбола - СМИ
    22:51 14.09.2014
    71Вирус Эбола шагает по планете
    Президент Либерии Эллен Джонсон-Серлиф уволила 10 высокопоставленных чиновников за то, что те не оказали помощь стране в борьбе с разразившейся лихорадкой Эбола, передает телеканал NBC в ночь на понедельник.
    Больница
    Министр обороны Либерии заявил, что Эбола угрожает существованию страны
    00:24 10.09.2014
    82Вирус Эбола шагает по планете
    Распространение вируса Эбола серьезно угрожает существованию Либерии, передает агентство "Рейтер" со ссылкой на министра национальной обороны страны Брауни Самукай.
    Вирус Эбола распространяется в Либерии
    Вирус Эбола распространяется в Либерии с огромной скоростью 
    09:17 09.09.2014
    140
    По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в настоящее время зафиксировано более 3,5 тысячи случаев заражения смертельно опасным вирусом Эбола.
    Ситуация с лихорадкой Эбола в Африке. Архивное фото
    В Либерии еще один врач из США заразился лихорадкой Эбола - СМИ
    05:15 03.09.2014
    51Вирус Эбола шагает по планете
    Врач занимался акушерством в либерийском госпитале в Монровии и не работал с больными лихорадкой пациентами, находящимися в отдельном изоляторе.
    Ситуация с лихорадкой Эбола в Африке. Архивное фото
    Медсестры Либерии, где бушует лихорадка Эбола, начали забастовку - СМИ
    03:14 02.09.2014
    81Вирус Эбола шагает по планете
    "С начала распространения лихорадки Эбола у нас не было средств защиты для работы. В результате множество докторов заразились вирусом. Мы останемся дома, пока не получим средства индивидуальной защиты", - заявил представитель бастующих Джон Тугбех.
    Самолет Boeing 767 British Airways. Архивное фото
    British Airways не будет летать в Либерию и Сьерра-Леоне - СМИ
    05:20 27.08.2014
    33
    Авиакомпания British Airways продлила запрет на полеты в Либерию и Сьерра-Леоне из-за сложившейся в этих странах ситуации с вирусом Эбола, сообщает агентство "Франс Пресс".
    Ситуация с лихорадкой Эбола. Архивное фото
    Крематорий в столице Либерии перегружен из-за жертв лихорадки Эбола
    23:35 21.08.2014
    65Вирус Эбола шагает по планете
    Среди четырех западноафриканских стран сильнее всех от вируса Эбола пострадала именно Либерия, где на сегодняшний день из 972 зараженных погибли 576 человек.
    Гильзы от патронов. Архивное фото
    Военные Либерии применили патроны против пытавшихся покинуть зону карантина
    05:41 21.08.2014
    35
    Для разгона демонстрантов, агитировавших жителей города покинуть охваченные лихорадкой Эбола территории, полиция использовала слезоточивый газ.
    Шприц. Архивное фото
    ВОЗ призвала страны, где распространен вирус Эбола, ввести медконтроль
    16:57 18.08.2014
    209Вирус Эбола шагает по планете
    Обязательный медконтроль призывают ввести в аэропортах и морских портах, контроль также должен быть введен на всех наземных пунктах пересечения границы.
    Вирус геморрагической лихорадки Эбола
    Из клиники в Либерии после нападения сбежали пациенты с диагнозом Эбола
    18:51 17.08.2014
    108Вирус Эбола шагает по планете
    По данным медиков, центр, в котором размещались больные, находился в здании образовательного учреждения. Всего в центр приняли 29 человек, у которых врачи диагностировали смертельное заболевание.
    Вирус геморрагической лихорадки Эбола
    Три врача с диагнозом Эбола проходят экспериментальное лечение в Либерии
    04:23 17.08.2014
    50Вирус Эбола шагает по планете
    Три африканских врача с диагнозом смертельной лихорадки Эбола проходят лечение экспериментальной вакциной ZMapp, передает агентство Рейтер со ссылкой на заявления двух врачей из либерийской столицы Монровия.
    Флаг Испании
    Испания отправит в Либерию оборудование и лекарства для борьбы с Эболой - СМИ
    06:02 16.08.2014
    53Вирус Эбола шагает по планете
    Испания отправляет в Либерию медоборудование и медикаменты для борьбы с лихорадкой Эбола. Общий вес груза - маски, перчатки, физрастворы, медикаменты - 5 400 килограмм.
    Шприц. Архивное фото
    Решение проблемы Эболы займет около полугода - "Врачи без границ"
    17:58 15.08.2014
    53Вирус Эбола шагает по планете
    Глава международной гуманитарной организации "Врачи без границ" подчеркнула, что необходимо прежде всего стабилизировать ситуацию в Либерии.
    Президент США Барак Обама
    Обама пообещал Либерии и Сьерра-Леоне помощь в борьбе с лихорадкой Эбола
    07:39 15.08.2014
    51Вирус Эбола шагает по планете
    Вакцина. Архивное фото
    США доставили в Либерию экспериментальную вакцину от лихорадки Эбола
    05:39 14.08.2014
    60Вирус Эбола шагает по планете
    США доставили в Либерию экспериментальную вакцину от лихорадки Эбола. Лекарство введут двум либерийским докторам, зараженным вирусом.
    Либерия
    КНР направила экспертов в Гвинею, Либерию и Сьерра-Леоне из-за Эболы - СМИ
    10:59 13.08.2014
    35Вирус Эбола шагает по планете
    Китай направил в Либерию, Сьерра-Леоне и Гвинею три группы экспертов для борьбы с распространяющимся смертельным вирусом Эбола, сообщает в среду агентство Синьхуа.
    Вирус геморрагической лихорадки Эбола
    США доставят в Либерию экспериментальное лекарство от вируса Эбола
    01:55 12.08.2014
    53Вирус Эбола шагает по планете
    Обама и Управление по контролю за продуктами питания и лекарствами Минздрава США одобрили запрос Либерии на предоставление экспериментальной сыворотки от лихорадки Эбола.
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